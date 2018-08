Testspiel heute live: BVB (Borussia Dortmund) gegen den SSC Neapel im Liveticker und Livestream

Am heutigen Dienstag treffen Borussia Dortmund und der SSC Neapel im Testspiel aufeinander. In diesem Artikel verpasst ihr im Liveticker nichts, außerdem erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.

Dieser Artikel wird fortlaufend mit den aktuellsten Meldungen rund um den BVB geupdatet. Ab 19 Uhr wird hier das Spiel live getickert.

BVB gegen Napoli heute live im Liveticker

11.14 Uhr: Witsel selbst zeigte sich bei seiner Ankunft in Bad Ragaz am Montag direkt begeistert von seinem neuen Verein. "Nach unserem ersten Gespräch musste ich nicht mehr lange überlegen, denn Borussia Dortmund ist für mich einer der besten Klubs auf dem Kontinent", sagte Witsel . Er könne es "gar nicht erwarten, vor 81.000 Menschen aufzulaufen".

10.07 Uhr: Die große Frage vor der Partie ist, ob wir Neuerwerbung Axel Witsel heute bereits das erste Mal im Einsatz sehen. Nachdem der Belgier gestern direkt aus seinem Urlaub ins Trainingslager des BVB gestoßen war, kommt wohl wenn überhaupt nur ein Kurzeinsatz in Frage.

09.28 Uhr: Nach dem 1:1-Remis im letzten Testspiel gegen Stade Rennais steht für den BVB heute mit der Partie gegen den SSC Neapel der nächste Test für den Ernstfall bevor.

Borussia Dortmund gegen Neapel: Die Aufstellungen

Noch ist nicht bekannt, mit welcher Aufstellung die beiden Trainer spielen werden. Die Anfangsformationen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben.

BVB gegen Napoli: Wo kann ich das Testspiel legal im Livestream sehen?

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SSC Neapel wird um 19.30 Uhr in St. Gallen angepfiffen. Der Bundesligist bietet auf der Homepage für das Testspiel einen Livestream an. Hier entlang. Zusätzlich bietet der BVB Streams auf seiner Facebook-Seite sowie auf Youtube an.

Aber auch im Free-TV ist das Spiel zu sehen. Der Sender Sky Sport News HD überträgt das Spiel live und kostenlos im TV. Außerdem bietet Sky Sport News HD wie üblich einen kostenlosen Livestream an. Den Livestream zur Partie zwischen dem BVB und Neapel findet ihr hier.

BVB-News: Axel Witsel im Trainingslager angekommen

Nachdem es sich bereits länger angebahnt hat, ist Axel Witsel bei Borussia Dortmund angekommen. Der 29-jährige Belgier stieß am Montag im Trainingslager in Bad Ragaz zum Team.

Wie der BVB mitteilte, hat sich der Verein mit dem Mittelfeldspieler auf einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 geeinigt. "Ich bin total happy und auch stolz, bald für den BVB spielen zu dürfen", wird Witsel auf der Homepage zitiert.

Witsel weiter: "Ganz ehrlich: Ich kann es gar nicht erwarten, vor 81.000 Menschen aufzulaufen."

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc fügte an: "Wir sind seit vielen Monaten stark daran interessiert gewesen, Axel Witsel zu verpflichten und sehr froh, dass er sich für Borussia Dortmund entschieden hat."

Alle weiteren Infos zum bevorstehenden Wechsel von Witsel zum BVB findet ihr in unserem ausführlichen Artikel.

© getty

Borussia Dortmund: Spielplan und anstehende Tests

Für den BVB geht die neue Saison am 20.08. mit der ersten Runde im DFB-Pokal los. Rund eine Woche später startet Dortmund mit der Partie gegen RB Leipzig direkt mit einem Kracher in die Bundesliga-Saison 2018/19.

Bis es ernst wird, stehen für die Schwarz-Gelben noch zwei Tests an: Nach dem Test gegen Napoli gibt es noch ein Duell mit Lazio Rom. Das sind die nächsten Spiele des BVB: