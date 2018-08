BVB-Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller: Alle Infos zum Ablauf und Datum

Nach 16 Jahren im Trikot des BVB nimmt Torwart Roman Weidenfeller am 7. September Abschied von der großen Fußballbühne. Hier erhaltet ihr alle Informationen zum Abschiedsspiel des 37-Jährigen im Signal Iduna Park.

Weidenfeller wechselte 2002 ablösefrei vom 1. FC Kaiserslautern zu Borussia Dortmund. Bei den Dortmundern kam er auf 453 Einsätze, dabei kassierte er 510 Gegentreffer. Gemeinsam mit dem BVB machte er während der finanziellen Schieflage des Klubs schwere Zeiten durch und wurde im Laufe der Jahre absoluter Publikumsliebling bei den Schwarz-Gelben.

Wann findet das Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller statt?

Am Freitag, den 7. September findet das Abschiedsspiel in Dortmunds Signal Iduna Park statt.

© getty

Wer spielt bei Weidenfellers Abschiedsspiel?

Dortmunds ehemaliger Schlussmann ist der achte Spieler in der Vereinsgeschichte, der ein Abschiedsspiel erhält. Die bisherigen Spieler waren: Dieter Kurrat, Manfred Burgsmüller, Norbert Dickel, Sportdirektor Michael Zorc, Julio Cesar, Jürgen Kohler und Dede.

Das Spiel bestreiten die "BVB-Allstars", gecoacht von Jürgen Klopp, gegen Weidenfellers Team "Roman & Friends". Darunter sind alte Weggefährten und Größen wie Alex Frei, Michael Ballack, Torsten Frings, Márcio Amoroso, Evanilson, Ewerthon, Toni da Silva und Dede. "Das ist erst der Anfang, da kommen noch viel mehr", versprach der Torwart.

"Ich freue mich wahnsinnig darauf, in diesem Stadion, das mir mein Leben bedeutet hat, gemeinsam mit unseren außergewöhnlichen Fans Abschied zu feiern. Abschied nach 16 Jahren mit so vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen. Wir haben gemeinsam so viel erlebt, so viel gefeiert, aber auch so viel gemeinsam durchlitten. Es war eine phantastische Zeit, die mein Leben geprägt hat und die ich nie vergessen werde!"

Tickets sind noch erhältlich für Weidenfellers Abschiedsspiel

Nach wie vor sind Karten für das Abschiedsspiel von Weidenfeller erhältlich, aber wahrscheinlich nicht mehr lange: 50.000 BVB-Fans haben sich bereits jetzt eine Karte gesichert. Der Vorverkauf läuft in der BVB-FanWelt, in den offiziellen BVB-Vorverkaufsstellen, im BVB-Ticketshop und über das BVB-Callcenter.

Die Bilanz von Roman Weidenfeller beim BVB