Bundesliga-Testspiele heute live: Hertha BSC gegen FC Liefering im Livestream sehen

Auch am Montag, den 06.08.2018, testen die Bundesligisten im Rahmen der Vorbereitung zur Saison 2018/19. Heute ist Hertha BSC gegen den FC Liefering im Einsatz. Hier erfahrt ihr, wann das Spiel angepfiffen wird und wo ihr es im Livestream sehen könnt.

Die Berliner befinden sich derzeit im zweiten Trainingslager des Sommers in Schladming (Österreich). Dort testet die Hertha gegen den FC Liefering, Al Shabab Riad und Aiginiakos FC.

Testspiel heute live: Hertha trifft auf Liefering

Am Montag stehen sich um 17 Uhr Hertha BSC und der FC Liefering gegenüber. Das Freundschaftsspiel wird in Schladming ausgetragen.

Bundesliga-Tests live: Wo kann ich Hertha gegen Liefering im Livestream sehen?

Hertha BSC wird das Spiel kostenlos im Livestream übertragen. Das gab der Bundesligist auf seiner Homepage bekannt. Demnach können die Fans der Hertha alle drei Testspiele im Trainingslager kostenlos auf der offiziellen Facebook-Seite von Hertha BSC sehen.

Fußball heute live: Bundesliga, Tests, 2. Liga

Neben der Hertha ist heute kein Bundesligist im Einsatz. Stattdessen rollt der Ball aber in der 2. Liga: Um 20.30 Uhr stehen sich in Dresden Dynamo Dresden und der MSV Duisburg gegenüber. Diese Partie wird live auf Sky übertragen.

Wer das Championship-Spiel zwischen Hull und Aston Villa live sehen will, ist bei DAZN richtig aufgehoben. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat auf DAZN.

Außerdem kommt es in der Regionalliga West zum Duell zwischen Alemannia Aachen und der SG Wattenscheid 09.

Hertha BSC: Testspiele im Trainingslager

Vom 04.08.2018 bis zum 11.08.2018 absolviert die Hertha ihr zweites Trainingslager des Sommers. Im Trainingslager in Österreich soll es um die "Feinheiten im Auftreten der Mannschaft von Trainer Pal Dardai gehen". Das schreibt die Hertha auf ihrer Homepage. Das sind die Testspiele in den nächsten Tagen.

Datum Gegner Ort 06.08.2018, 17 Uhr FC Liefering Schladming 08.08.2018, 18 Uhr Al Shabab Riad Idning 10.08.2018, 18 Uhr Aiginiakos FC Schladming

Das erste Pflichtspiel steht für die Hertha am 20.08. auf dem Programm, wenn es in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Eintracht Braunschweig geht. Am 25.08.2018 absolviert die Hertha ihr erstes Bundesliga-Spiel der neuen Saison gegen den 1. FC Nürnberg.