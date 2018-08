Bundesliga-Eröffnungsspiele: Alle Infos zum Auftakt in die Saison

Der FC Bayern eröffnet heute Abend die neue Bundesliga-Saison gegen die TSG 1899 Hoffenheim (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Zum 17. Mal steht damit das offizielle Eröffnungsspiel des deutschen Oberhauses an. SPOX blickt zurück auf die Geschichte des Bundesliga-Auftakts.

Das offizielle Eröffnungsspiel in der Arena des amtierenden Meisters gibt es in dieser Form erst seit 2002. Damals empfing Borussia Dortmund die Hertha aus Berlin. Am Ende der Partie stand es 2:2.

Bundesliga-Eröffnungsspiele: Der Meister immer noch ungeschlagen

Das offizielle Eröffnungsspiel der Bundesliga war in den letzten Jahren für den amtierenden Meister eine Art Freilos: In keinem der bisherigen 16 Auftaktspiele konnte der Meister geschlagen werden. 13 Siege und drei Unentschieden sind die beeindruckende Bilanz.

Bundesliga-Auftakt: Fakten zum Eröffnungsspiel

Der FC Bayern trug zehn der bisherigen 16 Eröffnungsspiele als amtierender Champion vor heimischer Kulisse aus.

Der FC Bayern hält den Rekord für die torreichsten Eröffnungsspiele. 2015 schickte man den HSV mit 5:0 nach Hause, im folgenden Jahr Werder Bremen sogar mit 6:0.

Seit 2008 gab es im Eröffnungsspiel keine Punkteteilung mehr. Damals trennten sich der FC Bayern und der HSV 2:2.

Die drei einzigen Unentschieden aus den Jahren 2002, 2007 und 2008 endeten allesamt 2:2.

Beim 6:0 Sieg der Bayern über Bremen 2016 schoss Philipp Lahm das letzte Bundesliga-Tor seiner Karriere.

Bundesliga-Eröffnungsspiel 2018: Nagelsmann kann Bayern

Seitdem Julian Nagelsmann in Hoffenheim die Zügel in der Hand hat, haben die Sinsheimer gegen den deutschen Rekordmeister eine positive Bilanz. Von den insgesamt vier Partien gewann die TSG zwei und spielte dazu einmal unentschieden. Selbst bei der einzigen Niederlage unter Nagelsmann führte Hoffenheim nach zwölf Minuten mit 2:0 - um dann am Ende noch mit 2:5 nach Hause geschickt zu werden.

Allerdings ist der FC Bayern zu Hause in der Allianz Arena gegen die TSG bisher noch ungeschlagen. In zehn Spielen konnten die Kraichgauer nur zwei mickrige Punkte aus München stehlen - und das bei einer Tordifferenz von 8:32.

FC Bayern gegen TSG Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen beim Auftakt © getty 1/26 Der FC Bayern und 1899 Hoffenheim eröffnen am Freitag (20.30 Uhr) die 56. Bundesliga-Saison der Geschichte. Auf Bayerns neuem Trainer Niko Kovac liegt dabei ein besonderer Fokus. Wie könnte seine Startelf aussehen? © getty 2/26 TOR: Manuel Neuer © getty 3/26 ABWEHR: Joshua Kimmich © getty 4/26 Jerome Boateng © getty 5/26 Mats Hummels © getty 6/26 David Alaba © getty 7/26 MITTELFELD: Javi Martinez © getty 8/26 Thomas Müller © getty 9/26 Thiago Alcantara © getty 10/26 ANGRIFF: Arjen Robben © getty 11/26 Robert Lewandowski © getty 12/26 Franck Ribery © getty 13/26 So sieht Bayerns Startformation wohl taktisch aus: 4-3-3 mit einem echten Sechser. © getty 14/26 Julian Nagelsmann hat direkt zum Saisonstart einige Verletztungen zu kompensieren: Mit Demirbay, Amiri, Kramaric, Hübner, Rupp und Geiger fallen gleich sechs potentielle Stammspieler aus. So könnte er seine Elf auf den Platz schicken ... © getty 15/26 TOR: Oliver Baumann © getty 16/26 ABWEHR: Kasim Adams © getty 17/26 Kevin Vogt © getty 18/26 Ermin Bicakcic © getty 19/26 MITTELFELD: Pavel Kaderabek © getty 20/26 Florian Grillitsch © getty 21/26 Nico Schulz © getty 22/26 Steven Zuber © getty 23/26 Leonardo Bittencourt © getty 24/26 ANGRIFF: Adam Szalai © getty 25/26 Joelinton © getty 26/26 Nagelsmann kündigte an trotz all der Verletzten mutig mitspielen zu wollen. Im gewohnten 3-5-2 mit zwei verkappten Außenverteidigern soll die Überraschung gegen den Rekordmeister gelingen.

