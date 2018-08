HIGHLIGHTS Mönchengladbach gegen Leverkusen: Raffael tanzt Abwehr aus - Alle Tore im Video

Am 1. Spieltag der Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (0:0) gegen Bayer 04 Leverkusen gewonnen. Hier gibt es alle Informationen zu den Highlights. Schaue dir die Tore im Video an!

Bereits am Freitagabend gewannen die Bayern gegen Hoffenheim, ehe Borussia Dortmund am Sonntag mit dem 4:1 gegen RB Leipzig an die Tabellenspitze sprang.

Gladbach gegen Leverkusen: Alle Tore im Highlight-Video sehen

Gladbach gegen Leverkusen: Hofmann und Johnson schocken Werkself

Die Anfangsphase gehörte Bayer Leverkusen. Die erste Großchance hatte Leon Bailey, der mit seinem Kopfball allerdings nur die Latte traf.

Gegen Ende der ersten Halbzeit kam Gladbach dann aber besser ins Spiel und hatte durch einen Handelfmeter die beste Chance, in Führung zu gehen. Thorgan Hazard scheiterte allerdings an Ramazan Özcan, der den weiterhin verletzten Lukas Hradecky stark vertrat.

In der zweiten Halbzeit erspielte sich die Borussia ein immer größeres Chancenplus, welches in der 55. Minute belohnt wurde. Jonas Hofmann machte es besser als Hazard und verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0.

Nur drei Minuten später war es Fabian Johnson, der mit dem Doppelschlag für die Vorentscheidung sorgte. Vorausgegangen war allerdings ein starkes Solo mit anschließendem Doppelpass von Raffael, dem mindestens 50 Prozent am Tor gehörten.

Hier könnt ihr das komplette Spielgeschehen noch einmal nachlesen.

Gladbach - Leverkusen: Die Fakten zum Spiel

Die Borussia verlor nur eine der vergangenen 14 Bundesliga-Auftaktpartien, wenn sie im eigenen Stadion in die Bundesliga-Saison starten durfte (neun Siege, vier Remis): mit 1:3 gegen Stuttgart 2008/09 nach dem direkten Wiederaufstieg.

Als Trainer verlor Heiko Herrlich im fünften Pflichtspiel erstmals gegen Borussia Mönchengladbach (zuvor vier Siege). Als Spieler war Herrlich zwischen 1993 und 1995 für Gladbach aktiv (55 Bundesliga-Spiele, 28 Tore).

BVB besiegt Leipzig und Bayern die TSG: Alle Ergebnisse des 1. Spieltags

Damit ist der 1. Spieltag der Saison 2018/19 abgeschlossen. Hier gibt es alle Ergebnisse im Überblick.