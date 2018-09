Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Im ersten Heimspiel der neuen Bundesligasaison erwartet Bayer Leverkusen den VfL Wolfsburg. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Unterschiedliche Vorzeichen herrschen vor der Partie für beide Teams. Während Wolfsburg in der letzten Minute gegen Schalke über den Sieg jubeln durfte, musste sich Bayer zum Auftakt Mönchengladbach mit 0:2 beugen.

Wo und wann spielt Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg?

Am zweiten Spieltag der Bundesliga gastiert der VfL Wolfsburg bei Bayer Leverkusen. Anstoß in der Bay-Arena ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr.

Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Bayer und dem VfL ist nicht im Free-TV zu sehen. Lediglich beim Pay-TV-Sender Sky kann man die Partie verfolgen. Ab 14 Uhr beginnt für die Samstagskonferenz der Bundesliga die Vorberichterstattung bei Sky.

Ab 15.30 Uhr kann man Bayer gegen Wolfsburg dann live auf Sky Sport Bundesliga 5 sehen. Darüber hinaus werden in der Konferenz immer wieder Ausschnitte des Spiels gezeigt. Die Konferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 1.

Mit folgenden Personal begleitet der Sender die Partie:

Moderatorin: Britta Hofmann

Experten: Christoph Metzelder, Reiner Calmund

Kommentator Einzelspiel: Tom Bayer

Kommentator Konferenz: Frank Buschmann

Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg heute im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abonnement, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Kein Problem! Mit dem Liveticker von SPOX bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg: Diese Spieler fehlen

Bayer Leverkusen:

Julian Baumgartlinger (Innenbandriss Knie)

Thorsten Kirschbaum (Oberschenkverletzung)

Joel Pohjanpalo (Sprunggelenksverletzung)

Panagiotis Retsos (Sehneteilabriss im Oberschenkel)

Sven Bender (Schlag aufs Sprunggelenk)

Lukas Hradecky (Zahn-OP)

VfL Wolfsburg:

Felix Klaus (Bauchmuskelzerrung)

Josuha Guilavogui (Knieverletzung)

Ismail Azzauoi (Knieverletzung)

Sebastian Jung (Muskuläre Probleme)

Marcel Tisserand (Muskelsehenriss im Oberschenkel)

Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg: Fakten zum Spiel

Knapp drei Jahre ist es her, dass Wolfsburg zuletzt gegen die Werkself gewann. Vor allem in der Bay-Arena war für die Niedersachsen bislang sehr wenig zu holen. Nur eines der 21 Gastspiele bestritten die Wölfe siegreich.

Tore sollten garantiert sein. In 45 Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften gab es bisher nie ein 0:0.

Leverkusen ist kein gutes Pflaster für Bruno Labbadia. Der ehemalige Bayer-Coach konnte noch kein Bundesligaspiel als Trainer gegen die Werkself gewinnen.

Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg: Die letzten Aufeinandertreffen