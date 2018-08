Ante Rebic verlängert vorzeitig bei Eintracht Frankfurt: "Gab bessere Angebote"

Ante Rebic hat seinen noch bis 2021 gültigen Vertrag bei Eintracht Frankfurt vorzeitig um ein Jahr verlängert. Zuletzt gab es Gerüchte über einen möglichen Abgang des kroatischen Stürmers, auch der FC Bayern München soll interessiert gewesen sein.

"Es spricht für Eintracht Frankfurt, dass es uns gelungen ist einen solchen starken Spieler, den man durchaus als Senkrechtstarter bezeichnen kann, zu halten. Ante wurde von einigen Topklubs umworben und hatte auch das eine oder andere wirtschaftlich bessere Angebot vorliegen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

"Dass er bei uns bleibt, zeigt, dass er den Adler im Herzen trägt und wir mit unseren Planungen auf dem richtigen Weg sind. Und es zeigt auch, dass wir in Sachen Wirtschaftlichkeit einen weiteren Schritt nach vorne gemacht haben und Spitzenspieler halten können", sagte Bobic. Rebic spielte zuletzt per Leihe vom AC Florenz bei der Eintracht. Vor Ablauf der Saison zog der Klub die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro und verpflichtete ihn fest.

In seinen bislang 49 Bundesligaspielen für Frankfurt traf Rebic acht Mal. Beim Pokalfinale gegen den FC Bayern erzielte er zwei Tore und hatte somit entscheidenden Anteil am Titelgewinn. "Für viele Eintracht-Fans ist Ante eine Identifikationsfigur - nicht zuletzt durch seine beiden wunderschönen Treffer im Pokalfinale", sagte Bobic.

Ante Rebic: Seine Bilanz bei Eintracht Frankfurt