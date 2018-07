VfB Stuttgart rechnet mit Abgang von Benjamin Pavard - kommt Holger Badstuber zurück?

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Der VfB Stuttgart hat die Hoffnung aufgegeben, Benjamin Pavard über 2019 hinaus halten zu können. Der Verteidiger könnte auch schon direkt nach der WM 2018 wechseln - und von Holger Badstuber ersetzt werden.

"Wir werden alles dransetzen, Benji komplett zu überzeugen, dass er noch ein Jahr mit ganzem Herzen beim VfB spielt", sagte Sportvorstand Michael Reschke der Bild. Dem 60-Jährige ist allerdings auch bewusst, dass Pavard bei der WM 2018 neue Begehrlichkeiten geweckt hat.

Dementsprechend fügte er an: "Die Tatsache, dass er bei der WM neben seiner Stammposition in der Innenverteidigung auch rechts überzeugt, hat in seiner Reputation international noch mal etwas ausgelöst."

Kehrt Badstuber zum VfB Stuttgart zurück?

Zuletzt wurde Pavard unter anderem beim FC Bayern München gehandelt. Das wollte Reschke nicht bestätigen, stellte aber mit Blick in die Zukunft fest: "Dass er 2019 geht, ist keine Frage mehr. Benji kann nur zu einem der Top-8-Klubs in Europa wechseln."

Die Bild bringt derweil eine Rückkehr von Holger Badstuber ins Gespräch. Der 29-jährige Innenverteidiger ist nach Ablauf seines Vertrags noch ohne neuen Arbeitgeber. Ursprünglich wollte er ins internationale Geschäft, könnte nun aber erneut in Stuttgart unterschreiben.

Pavards Leistungsdaten für den VfB Stuttgart