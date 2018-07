Transfergerücht: RB Leipzig zeigt offenbar Interesse an Ronael Pierre-Gabriel

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Schweden -

Bundesligist RB Leipzig soll Interesse an einer Verpflichtung von Außenverteidiger Ronael Pierre-Gabriel von AS Saint-Etienne haben.

Das berichtet das französische Sportmagazin France Football. Pierre-Gabriel gilt als eines der größten Talente auf der Außenverteidigerposition in Frankreich und durchlief bereits die U18, U19 und die U21 der Equipe Tricolore.

Der 20-Jährige feierte im November 2015 sein Debüt in der Ligue 1 und absolvierte seitdem 35 Einsätze in der französischen Eliteliga. Sein Vertrag in Saint-Etienne läuft noch bis 2020.

Für RB Leipzig wäre Pierre-Gabriel nach Nordi Mukiele (kommt von HSC Montpellier) und Marcelo Saracchi (kommt von River Plate) bereits die dritte Verpflichtung für die Defensive für die neue Saison.