FC Bayerns David Alaba lobt Ex-Trainer Pep Guardiola: "Hat mich auf neues Level gehievt"

David Alaba hat den Stellenwert seines ehemaligen Trainers Pep Guardiola für seine Karriere herausgestellt. Von 2013 bis 2016 arbeitete Alaba beim FC Bayern München unter dem aktuellen Coach von Manchester City.

"Er hat mich auf ein neues Level gehievt. Unter ihm war ich in der Lage, eine Menge unterschiedlicher Positionen zu spielen. Er ist einer der besten Trainer der Welt, wenn nicht sogar der Beste, den ich gesehen habe", sagte Alaba in einem Interview mit dem Magazin FourFourTwo.

"Er hat einen neuen Stil implementiert, nicht nur in unserer Mannschaft. Wir haben eine Menge über Fußball gelernt und hatten eine tolle Spielweise", lobte Alaba. Das dreimalige Aus im Halbfinale der Champions League unter Guardiola lag für Alaba am fehlenden Glück in den entscheidenden Momenten.

Bei Manchester City errang Guardiola in seinem zweiten Jahr den Meistertitel und stellte zahlreiche neue Rekorde in der Premier League auf. "Er hat den Titel in England auf tolle Art und Weise gewonnen", sagte Alaba.

Im Rahmen der USA-Reise des FC Bayern trifft Alaba am 29. Juni auf Manchester City und seinen ehemaligen Trainer.