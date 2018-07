BVB: Mario Götze schwärmt von neuen Dortmund-Trainer Lucien Favre

International Champions Cup So 29.07. Top-Spiele pur: FCB - City, United - Reds & Barca - Spurs Club Friendlies Arminia Bielefeld -

Borussia Dortmund spielt eine gute Vorbereitung und blieb bisher in drei Spielen beim International Champions Cup ohne Niederlage in regulärer Spielzeit. Die Stimmung beim BVB ist gut, was auch ein Verdienst von Neu-Trainer Lucien Favre ist. Mario Götze zeigte sich ebenfalls begeistert vom Coach.

"Ich finde es überragend, wie er die Dinge angeht", erklärte Götze vor dem Abflug in die Heimat zum Ende der USA-Reise. "Ich freue mich auf das, was jetzt kommt - auch auf die Saison."

Götze selbst zeigte ebenfalls gute Leistungen, wobei vor allem das Spiel gegen Benfica herausstach, als er beide Dortmunder Treffer mustergültig vorbereitete. Favre setzte den deutschen Nationalspieler dabei im 4-1-4-1-System auf den offensiven Halbpositionen ein, was Götze sichtbar entgegenkam.

Dortmund-News: Götze lobt System von Favre

Doch nicht nur für den WM-Siegtor-Schützen von 2014 scheint der Schweizer die richtige Lösung parat zu haben, wie Götze noch einmal betonte. "Für uns ist es wichtig, dass wir uns wohlfühlen in dem System. Das ist gegeben."

Der BVB wird nun nach der kräftezehrenden Reise in die USA ein weiteres Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz absolvieren. Dort haben die Dortmunder noch zwei Testspiele vereinbart. Zunächst geht es gegen Stade Rennes, ein paar Tage später wird gegen den italienischen Spitzenklub SSC Neapel getestet.

BVB-Testspiele in der Vorbereitung im Überblick