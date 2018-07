Werder Bremen gegen den 1. FC Köln im Testspiel: Alle Infos zum Livestream

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Werder Bremen und der 1. FC Köln haben beide ihr Trainingslager in Österreich aufgeschlagen. Am Freitag treffen die beiden Mannschaften im Testspiel aufeinander. Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen den Hanseaten und dem Effzeh.

Seit dem 12. Juli befinden sich sowohl Werder als auch Köln im Trainingslager und bereiten sich auf die kommende Saison vor.

Wann findet das Spiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln statt?

Die Partie bildet den Abschluss des Werder-Trainingslager in Österreich. Am Freitag, den 20. Juli, wird die Begegnung um 18 Uhr in Zell am Ziller angepfiffen.

Wo kann ich das Testspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln sehen?

Das Spiel wird live auf dem Streamingdienst DAZN übertragen. DAZN ist kostenpflichtig (9,99 Euro im Monat), wobei der erste Monat bei einem Abonnement gebührenfrei wäre.

DAZN überträgt neben europäischen Top-Ligen wie der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 auch andere Sportarten, wie US-Sport und Boxen.

SV Werder Bremen: Die Testspiele im Überblick