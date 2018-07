Borussia Dortmund: Wer war die beste Nummer 8 aller Zeiten beim BVB?

Club Friendlies Live Lyon -

VfL Wolfsburg International Champions Cup Live Benfica -

Juventus International Champions Cup Live Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona -

Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar Superliga FC Kopenhagen -

Aalborg International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

Empoli UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

SPAL Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians

In der Geschichte von Borussia Dortmund trugen viele große Spieler das Trikot mit der Nummer 8. SPOX möchte von euch per Voting wissen, welcher Spieler der beste aller Zeiten in diesem BVB-Trikot gewesen ist.

Adi Preißler: Der Rekordtorschütze des BVB

Der Kapitän der Meistermannschaft des BVB aus den Jahren 1956 und 1957 hat sich mit seinen Toren einen Platz in den Geschichtsbüchern von Borussia Dortmund gesichert. In 249 Spielen gelangen ihm 174 Tore für die Borussia. Damit ist der Rekordtorschütze des BVB bis heute unübertroffen. Auch mit einem Zitat machte sich Preußler bis heute unvergessen: "Grau is im Leben alle Theorie - entscheidend is auf'm Platz."

2x deutscher Meister

6x Westdeutscher Meister

Adi Preißler Borussia Dortmund Spiele 249 Tore 174

Lars Ricken: Einmal BVB, immer BVB

Das Eigengewächs wurde bereits mit 20 Jahren zur Vereinslegende, als er 1997 nach seiner Einwechslung im Champions-League-Finale zum vorentscheidenden 3:1 gegen Juventus Turin traf. Er brauchte für den als "Tor des Jahrhunderts" bekannten Treffer nur einen Ballkontakt. Das Finale wurde bekanntlich gewonnen und noch im selben Jahr gelang dem BVB der Weltpokalsieg. Ricken blieb Borussia Dortmund anschließend bis zum Karriereende treu.

Champions League Sieger 1996/1997

Weltpokalsieger 1997

3x deutscher Meister

Lars Ricken Borussia Dortmund Spiele 407 Tore 69 Assists 65

Michael Zorc: Vom BVB-Spieler zum Sportdirektor

Von 1985 bis zu seinem Karriereende 1998 trug Michael Zorc die Acht des BVB. Auch er blieb den Borussen sein Leben lang treu und führte das Team gleich in seinem ersten Jahr als Kapitän in der Saison 1988/89 zum DFB-Pokalsieg. 1995 und 1996 gewann Zorc jeweils die deutsche Meisterschaft mit dem BVB. Als Einwechselspieler im Finale gegen Juventus Turin (3:1) gewann er 1997 die Champions League, beim Weltpokalsieg im gleichen Jahr durfte er im Finale von Anfang an ran und erzielte die 1:0-Führung. Mit den beiden Titeln beendete er seine Karriere und wurde 2005 Sportdirektor.

Champions League Sieger 1997

Weltpokalsieger 1997

2x deutscher Meister

Deutscher Pokalsieger 1989

Michael Zorc Borussia Dortmund Spiele 571 Tore 159 Assist 29

Jan Koller: Werkzeugmacher, Top-Torhüter, BVB-Ikone

Jan Koller schaffte es vom Werkzeugmacher zur BVB-Ikone. Der 2,02 Meter große Riese wurde im Jahr 2001 gleich ins seinem ersten BVB-Jahr deutscher Meister und schaffte es mit seinem Team bis ins Finale des UEFA-Pokals. Der Mann, der sich einmal selbst als "mal Wolf, mal Lamm" charakterisierte, wurde auch durch seinen Torwartauftritt gegen den FCB berühmt. In der 67. Minute musste er für den vom Platz gestellten Lehmann ins Tor und zeigte eine derart starke Leistung, dass er anschließend vom Kicker in die Elf des Spieltages berufen wurde - als Torhüter.

Deutscher Meister 2002

Jan Koller Borussia Dortmund Spiele 184 Tore 79 Assist 31

Ilkay Gündogan: Einer der jungen Wilden

Ilkay Gündogan war Teil der jungen Truppe, die unter Jürgen Klopp das Double gewinnen konnte. Im Halbfinale des DFB-Pokals gegen die SpVgg Greuther Fürth erzielte er den entscheidenden Treffer in der 120. Spielminute. Bis zu seinem Wechsel im Winter 2016 zu Manchester City blieb Gündogan zwar unangefochtener Leistungsträger, verpasste allerdings viel Spielzeit durch mehrere langwierige Verletzungen.

Deutscher Meister 2012

Deutscher Pokalsieger 2012

Ilkay Gündogan Borussia Dortmund Spiele 157 Tore 15 Assist 20

Die Spieler von Borussia Dortmund mit der Nummer 8 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Bundesliga. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen.