Borussia Dortmund: Wer war die beste Nummer 5 aller Zeiten beim BVB?

Bereits einige Klublegenden liefen beim BVB in der Vergangenheit mit der Rückennummer 5 auf. SPOX möchte nun von euch per Voting wissen, wer die beste Nummer 5 aller Zeiten ist.

1988 bis 1992: Thomas Helmer

Helmer kam als junges Talent von Arminia Bielefeld zum BVB und entwickelte sich dort zu einem herausragenden Bundesliga-Akteur und Nationalspieler. Bereits in seiner ersten Saison fasste er als Stammspieler Fuß und wurde in den folgenden sechs Jahren eine wichtige Stütze in der Dortmunder Defensive.

1992 wechselte er schließlich für die damalalige Bundesliga-Rekordablösesumme von 7,2 Millionen D-Mark zum FC Bayern.

Europameister 1996

UEFA-Pokal-Sieger 1996

3x Deutscher Meister

2x DFB-Pokal-Sieger

Thomas Helmer BVB Spiele 223 Tore 22 Assists 10

1994 bis 1998: Julio Cesar

Julio Cesar war Mitte der 1990er einer der Garanten für die starke Dortmunder Defensive. Zusammen mit Bodo Schmidt und später Jürgen Kohler bildete er eine verlässliche Innenverteidigung, die in seiner ersten Saison nur 33 Gegentore zuließ und großen Anteil am Gewinn der Deutschen Meisterschaft hatte.

Im folgenden Jahr konnte er mit dem Team erneut die Meisterschaft gewinnen und in der darauffolgenden Saison sogar die Champions League. Später verlor er seinen Stammplatz und wurde zwei Mal verliehen, bevor er nach Bremen ging.

Champions-League-Sieger 1997

Weltpokalsieger 1997

UEFA-Pokal-Sieger 1993

Deutscher Meister

Französischer Pokalsieger

Julio Cesar BVB Spiele 116 Tore 10 Assists 3

1995 bis 2002: Jürgen Kohler

Jürgen Kohlers Verpflichtung war Teil einer Dortmunder Initiative zur Rückholung deutscher Nationalspieler aus Italien. Schnell wurde er aufgrund seiner kämpferischen Spielweise zum Publikumsliebling beim BVB. Auch sportlich lief es für Kohler. Direkt in seiner ersten Saison holte er die Meisterschaft, später die Champions League.

1997 wurde er zudem als Deutschland Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Im Jahr 2002 beendete er beim BVB seine Karriere, kurz nachdem er mit Dortmund noch einmal die Deutsche Meisterschaft gewonnen hatte. In seinem letzten Spiel, dem UEFA-Pokal-Finale gegen Feyernoord Rotterdam flog er mit einer Notbremse nach 31 Minuten vom Platz.

Weltmeister 1990

Europameister 1996

Champions-League-Sieger 1997

UEFA-Pokal-Sieger 1993

3x Deutscher Meister

Italienischer Meister

Italienischer Pokalsieger

Jürgen Kohler BVB Spiele 250 Tore 18 Assists 12

2002 bis 2015: Sebastian Kehl

Sebastian Kehl verbrachte fast seine gesamte Karriere beim BVB, insgesamt stand er in 14 Spielzeiten für die Borussia auf dem Feld, absolvierte 362 Pflichtspiele. Ab der Saison 2008/2009 führte er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld und zu zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg.

2015 beendete Kehl schließlich seine Karriere im Trikot der Dortmunder. Seit Juni dieses Jahres ist er aber wieder Teil des Vereins und agiert beim BVB als Leiter der Lizenzspielerabteilung.

Vize-Weltmeister 2002

3x Deutscher Meister

DFB-Pokal-Sieger

Sebastian Kehl BVB Spiele 362 Tore 22 Assists 28

2016 bis 2018: Marc Bartra

Obwohl Marc Bartra nur eineinhalb Jahre beim BVB war, hinterließ er einen bleibenden Eindruck bei den Fans, weil er sich besonders für Verein und Leute interessierte und sich voll und ganz mit dem BVB identifizierte. Auch sportlich fasste er als Nachfolger von Mats Hummels schnell Fuß.

Bei dem Terroranschlag auf die Mannschaft des BVB im April 2017 wurde der Spanier als einziger BVB-Spieler verletzt und erlitt einen Bruch des Unterarms. In der Folge hatte der Spanier mit den Nachwirkungen des Anschlags zu kämpfen und bat die BVB-Verantwortlichen im Januar 2018 um einen Transfer in seine Heimat.

2x Champions-League-Sieger

Klub-Weltmeister 2015

3x Spanischer Meister

2x Spanischer Pokalsieger

DFB-Pokal-Sieger

U21-Europameister

Marc Bartra BVB Spiele 51 Tore 5 Assists 5

Die Spieler von Borussia Dortmund mit der Nummer 5 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Bundesliga. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen.