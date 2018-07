FC Bayern München: Wer war die beste Nummer 1 aller Zeiten beim FCB?

International Champions Cup PSG -

FC Bayern München (Highlights)

Beim FC Bayern spielte in der Vergangenheit die Creme de la Creme der deutschen Torhüter-Riege. SPOX möchte von euch per Voting wissen, welcher FCB-Keeper der beste aller Zeiten war: Oliver Kahn, Sepp Maier oder doch Manuel Neuer? Stimmt jetzt ab!

1962 bis 1979: Sepp Maier

"Die Katze von Anzing" zählte in seiner aktiven Zeit zu den besten Torhütern der Welt und hat beim FC Bayern absoluten Legendenstatus. Mit 699 Pflichtspielen ist der "Maier Sepp" Rekordspieler der Münchner und prägte die dominanten 70er Jahre des Rekordmeisters, als der FC Bayern dreimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewann.

Sein Abschiedsspiel gab "Deutschlands Torhüter des Jahrhunderts" am 4. Juni 1980 im Münchner Olympiastadion gegen die deutsche Nationalmannschaft, mit der er Welt- und Europameister wurde. Dort war er von 1987 bis 2004 als Torwarttrainer aktiv. Auch beim FC Bayern übernahm er die Torwartschule und zog den nächsten Giganten zwischen den Bayern-Pfosten heran: Oliver Kahn.

4x Deutscher Meister

4x DFB-Pokalsieger

3x Europapokal der Landesmeister

1x Weltmeister

1x Europameister

Sepp Maier FC Bayern München Spiele 631 Gegentore 814 Spiele ohne Gegentor 196

1982 bis 1988: Jean-Marie Pfaff

Gleich in seinem ersten Bundesligaspiel im Trikot des FC Bayern unterlief Pfaff beim Einwurf des Werderaners Uwe Reinders ein kurioser Fehler, der in einem Eigentor resultierte. Trotz des Fehlstarts entwickelte sich der Belgier zum würdigen Nachfolger von Sepp Maier, mit der Ankunft von Raimond Aumann war Pfaff allerdings nicht mehr länger unumstrittene Nummer eins. Beide lieferten sich einen ständigen Konkurrenzkampf um den Stammplatz im Tor. Nach sechs Jahren an der Isar kehrte er nach Belgien zurück.

3x Deutscher Meister

2x Pokalsieger

Jean-Marie Pfaff FC Bayern München Spiele 215 Gegentore 228 Spiele ohne Gegentore 77

1982 bis 94: Raimond Aumann

Aus der A-Jugend des FC Bayern schaffte Aumann den Sprung zu den Profis und lieferte sich mit der etatmäßigen Nummer eins Jean-Marie Pfaff einen grenzwertigen Konkurrenzkampf, der in einer Trainings-Ohrfeige für Aumann gipfelte. Nach einer längeren Verletzung des Belgiers übernahm Aumann die Stammposition im Tor und gab sie nach einer schweren Knieverletzung (1991/92) bis 1994 nicht mehr ab. Von 1992 bis 1994 war Aumann sogar Mannschaftskapitän des Rekordmeisters.

5x Deutscher Meister

1x DFB-Pokalsieger

1x Weltmeister 1990

Raimond Aumann FC Bayern München Spiele 268 Gegentore 286 Spiele ohne Gegentor 100

1994 bis 2008: Oliver Kahn

Als 1994 ein gewisser Oliver Kahn für 4,6 Millionen D-Mark vom Karlsruher SC zum FC Bayern München wechselte, ahnten die wenigsten, dass er eine ganze Torhütergeneration prägen sollte. Doch allein sie hätten es ahnen müssen, denn in der Bundesliga hatte bis zu diesen Zeitpunkt kein Verein so viel Geld für einen Torhüter ausgegeben.

Kahn war - anders als in der Nationalmannschaft - über ein Jahrzehnt lang die unumstrittene Nummer eins. Legendär seine Paraden im Elfmeterschießen des Champions-League-Finals 2001, atemberaubend seine Auftritte bei der WM 2002, als er zum besten Spieler und zum besten Torhüter des Turniers gewählt wurde. Kahn hinterließ beim FC Bayern ein schweres Erbe, an dem junge Nachfolger wie Michael Rensing und Thomas Kraft zerbrachen.

8x Deutscher Meister

6x Pokalsieger

1x Champions-League-Sieger

1x Europameister

Oliver Kahn FC Bayern München Spiele 632 Gegentore 592 Spiele ohne Gegentor 247

seit 2011: Manuel Neuer

Erst 2011 verpflichtete der FC Bayern den legitimen Nachfolger des Torwart-Titanen: Manuel Neuer kam für rund 30 Millionen vom FC Schalke 04 und hatte zu Beginn einen schweren Stand bei den Fans, die ihn mit "Koan Neuer"-Plakaten auf den Tribünen der Allianz Arena empfingen.

Sieben Jahre später ist das längst vergessen. Zu oft rettete Neuer den Münchnern in Liga- und Champions-League-Spielen mit glanzvollen Auftritten zwischen den Pfosten die Haut. Der 32-Jährige ist Mannschaftskapitän, Führungsfigur und nach wie vor einer der besten (wenn nicht sogar der beste) Torhüter der Welt.

6x Deutscher Meister

4x DFB-Pokalsieger

1x Champions League-Sieger

1x Weltmeister 2014

Manuel Neuer FC Bayern München Spiele 298 Gegentore 196 Spiele ohne Gegentore 158

Alle Spieler des FC Bayern München mit der Nummer 1 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Bundesliga. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen.