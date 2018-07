Borussia Dortmund: Wer war die beste Nummer 1 aller Zeiten beim BVB?

International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Empoli -

Eintracht Frankfurt UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC UEFA Europa League Häcken -

RB Leipzig Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Club Friendlies SPAL -

Eintracht Frankfurt Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Community Shield Chelsea -

Man City Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians Premier League Man United -

Leicester J1 League Kobe -

Iwata Premier League Newcastle -

Tottenham Premier League Huddersfield -

Chelsea Championship QPR -

Sheffield Utd Premier League Wolverhampton -

Everton Championship Derby County -

Leeds Premier League Fulham -

Crystal Palace (DELAYED) Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia Premier League Watford -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Cardiff (DELAYED) Premier League Liverpool -

West Ham Allsvenskan Östersunds FK -

Kalmar Premier League Arsenal -

Man City Superliga Randers -

Aarhus Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) Super Cup Eintracht Frankfurt -

FC Bayern München (Highlights)

In der Geschichte von Borussia Dortmund trugen viele große Torhüter das Trikot mit der Nummer 1. SPOX möchte von euch per Voting wissen, welcher Spieler der beste aller Zeiten in diesem BVB-Trikot gewesen ist.

Die erste echte Nummer 1: Wolfgang "Teddy" de Beer

In der Geschichte des BVB kann man Wolfgang "Teddy" de Beer als erste wirkliche Nummer Eins bezeichnen. Von 1986 bis 1991 trug der Deutsche das klassische Torwarttrikot für die Schwarz-Gelben. Er war zwar keiner der ganz großen Keeper, blieb der Borussia aber über 14 Jahre treu.

Nachdem er 1989 noch als Stammtorwart den DFB-Pokal gewonnen hatte, musste er 1991 für Stefan Klos und später für Jens Lehmann weichen. Nach einer schweren Knieverletzung beendete de Beer seine Karriere 2001, trat dem Trainerstab des BVB bei und war bis zum Ende der Saison 2017/18 der offizielle Torwarttrainer der Schwarz-Gelben.

1x DFB-Pokalsieger

1x Champions-League-Sieger

1x Weltpokalsieger

2x Deutscher Meister

2x Deutscher Superpokalsieger

Wolfgang de Beer Borussia Dortmund Spiele 217 Gegentore 301 Weiße Westen 62

1991 bis 1998: Stefan Klos

Aus der Jugend des BVB arbeitete sich der 17-malige U21-Nationaltorhüter zu den Profis hoch. "Stoffel", wie der Torhüter im Verein nur genannt wurde, verhalf Dortmund 1993 im Alter von nur 21 Jahren zum Einzug ins UEFA-Cup-Finale. Vier Jahre später feierte er im Trikot der Borussia den größten Triumph seiner Karriere - den Gewinn der Champions League.

1x Champions-League-Sieger

1x Weltpokalsieger

2x Deutscher Meister

3x Deutscher Superpokalsieger

4x Schottischer Meister

3x Schottischer Pokalsieger

3x Schottischer Ligapokalsieger

Stefan Klos Borussia Dortmund Spiele 339 Gegentore 399 Weiße Westen 114

1998 bis 2003: Jens Lehmann

Nach zehn Jahren auf Schalke zog es Jens Lehmann 1998 für ein kurzes Gastspiel zum AC Mailand, ehe er sich ein halbes Jahr später für vier Millionen Euro Ablöse die Farben des schwarz-gelben Rivalen überstreifte. Die starke Abneigung der Fans konnte der Nationaltorhüter zwar nie ganz abbauen, doch er überzeugte durch starke Leistungen und schloss seinen Frieden mit dem Dortmunder Publikum, ehe er 2003 zum FC Arsenal wechselte.

1x UEFA-Cup-Sieger

1x Italienischer Meister

1x Deutscher Meister

1x Englischer Meister

1x Englischer Pokalsieger

3x Englischer Superpokalsieger

Jens Lehmann Borussia Dortmund Spiele 179 Gegentore 178 Weiße Westen 63

2003 bis 2018: Roman Weidenfeller

Eineinhalb Jahrzehnte lang trug Roman Weidenfeller die Nummer eins beim BVB. Die Vereinslegende bestritt insgesamt 453 Spiele für die Borussia und steht damit auf Platz zwei der Rekordspieler. Nach der Saison 2017/18 beendete der fünfmalige Nationalspieler seine aktive Spielerkarriere, wird dem Klub aber in anderen Funktionen erhalten bleiben.

Bei seinem letzten Heimspiel wurde er frenetisch von den Fans auf der Südtribüne gefeiert, während seine Teamkollegen nach einer peinlichen Pleite gegen Abstiegskandidat Mainz 05 mit Schmähgesängen in die Kabine begleitet wurden.

1x Weltmeister

2x Deutscher Meister

2x Deutscher Pokalsieger

2x Deutscher Superpokalsieger

Roman Weidenfeller Borussia Dortmund Spiele 453 Gegentore 510 Weiße Westen 148

Die Spieler von Borussia Dortmund mit der Nummer 1 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Bundesliga. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen.