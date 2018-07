TSG 1899 Hoffenheim - Transfers in der Sommerpause 2018: Grifo, Belfodil, Bittencourt - Neuzugänge und Abgänge

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal UEFA Europa League RB Leipzig -

Häcken Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense

Nach der erfolgreichen Saison 2017/18 geht die TSG 1899 Hoffenheim in der kommenden Spielzeit in der Champions League auf Punktejagd. Dass dafür der Kader verstärkt werden muss, erklärt sich von selbst - vor allem nach den Abgängen von Serge Gnabry und Mark Uth. Hier bekommt ihr einen Überblick über alle Zu- und Angänge der Kraichgauer.

Mit Leonardo Bittencourt, Ishak Belfodil und Vincenzo Grifo kommen drei Spieler mit Bundesliga-Erfahrung, zudem kehren viele Spieler von ihren Leihen zurück zur TSG.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

TSG Hoffenheim - Transfers: Die fixen Neuzugänge der Kraichgauer

Spieler Ehemaliger Verein Ablöse Leonardo Bittencourt 1. FC Köln 6 Millionen Euro Vincenzo Grifo Borussia Mönchengladbach 5,5 Millionen Euro Ishak Belfodil Standard Lüttich 5,5 Millionen Euro Joshua Brenet PSV Eindhoven 3,5 Millionen Euro Marvin Schwäbe (weiter verkauft) Dynamo Dresden Leih-Ende Bruno Nazario (weiter verliehen) Guarani Leih-Ende Philipp Ochs VfL Bochum Leih-Ende Felipe Pires Austria Wien Leih-Ende Joshua Mees (weiter verkauft) Jahn Regensburg Leih-Ende Joeliton Rapid Wien Leih-Ende Benedikt Gimber Jahn Regensburg Leih-Ende Baris Atik (weiter verkauft) Darmstadt 98 Leih-Ende

TSG 1899 Hoffenheim: Leonardo Bittencourt kommt vom Absteiger Köln

Alter: 24

Position: Linksaußen

Vertrag bis: 30.06.2023

Mit sechs Millionen Euro ist Leonardo Bittencourt der bislang teuerste Saison-Neuzugang bei Hoffenheim. Durch den Abstieg der Kölner durfte er den Verein verlassen, stand zwischenzeitlich auch schon kurz vor einem Transfer zu Werder Bremen.

In der Offensive ist Bittencourt variabel einsetzbar, könnte sowohl auf der Außenbahn als auch als hängende Spitze eingesetzt werden. In der Abstiegssaison der Kölner gelangen ihm in 22 Einsätzen für den FC immerhin fünf Tore und zwei Vorlagen.

© getty

TSG 1889 Hoffenheim: Ishak Belfodil passt "hervorragend in unser gesuchtes Profil"

Alter: 26

Position: Stürmer

Vertrag bis: 30.06.2022

Nachdem die Leihe von Ishak Belfodil zu Werder Bremen auslief und der SVW die Kaufoption nicht ziehen wollte, schlug die TSG zu und sicherte sich die Dienste des Algeriers für 5,5 Millionen Euro. Mit 1,91 Metern ist Belfodil eigentlich der prädestinierte Strafraum-Stürmer, zeigte in der vergangenen Saison aber immer wieder, dass er auch woanders einsetzbar ist.

Das weiß auch TSG-Sportdirektor Alexander Rosen: "Ishak kann ganz vorne im Zentrum spielen, als hängende Spitze oder auf den Halbpositionen. Insofern passt er hervorragend in unser gesuchtes Profil. Er ist ein gefährlicher Angreifer, der technisch und körperlich stark ist und zudem über eine hohe Maximalgeschwindigkeit verfügt."

Vincenzo Grifo kehrt zurück zur TSG 1899 Hoffenheim

Alter: 25

Position: Linksaußen

Vertrag bis: 30.06.2022

Mit Vincenzo Grifo kehrt ein alter Bekannter zurück zur TSG Hoffenheim. Schon von 2012 bis 2014 spielte er bei der TSG, wenn auch zumeist in der zweiten Mannschaft. Nach mehreren Leihen führte sein Weg schließlich zum SC Freiburg, wo der 25-Jährige seinen Durchbruch schaffte.

50 Torbeteiligungen in 64 Spielen ermöglichten Grifo schließlich den Sprung zu Borussia Mönchengladbach. Da er dort aber nicht wie erwartet zum Zug kam, soll ihm nun der Schritt zur TSG wieder zu alten Leistungen verhelfen. Immerhin 5,5 Millionen Euro ließen sich die Kraichgauer diesen Transfer kosten.

© getty

TSG 1899 Hoffenheim - Abgänge: Diese Spieler verlassen die TSG

Spieler Neuer Verein Ablöse Mark Uth FC Schalke 04 ablösefrei Serge Gnabry FC Bayern München Leih-Ende Benedikt Gimber FC Ingolstadt 1 Millionen Euro Marvin Schwäbe Bröndby IF 700.000 Euro Baris Atik Dynamo Dresden 700.000 Euro Joshua Mees Union Berlin 500.000 Euro Bruno Nazario Atletico-PR Leihe (Gebühr: 100.000 Euro) Felix Passlack Borussia Dortmund Leih-Ende Eugen Polanski Vereinslos -

Die Abgänge von Mark Uth und Serge Gnabry dürften für die TSG nur schwierig zu kompensieren sein. Durch die Transfers von Bittencourt, Belfodil und Grifo ist das Problem zwar quantitativ behoben, qualitativ dürften die Neuzugänge allerdings in zu große Fußstapfen treten.