Testspiele heute live: SV Werder Bremen - VVV-Venlo im Livestream sehen

Einen Tag nach dem Testspiel gegen den FC Groningen trifft Werder Bremen heute auf den nächsten niederländischen Erstligisten, die VVV-Venlo. Hier erfahrt ihr das Wichtigste zu dem Spiel und der Übertragung.

Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet Werder am 18. August im DFB-Pokal gegen Wormatia Worms, in der Bundesliga treffen die Bremer am 25. August auf Hannover 96.

Testspiele heute live: Ort, Datum, Anstoß von Werder Bremen - VVV-Venlo

Das Testspiel zwischen Bremen und Venlo wird am heutigen Montag, 30. Juli, um 18.30 Uhr angepfiffen. Spielort ist das Heinz-Dettmer-Stadion in Lohne.

Testspiel heute live sehen: Werder Bremen gegen Venlo im Livestream

Werder.TV übeträgt das Spiel der Bremer per Livestream im Internet. Allerdings ist das Angebot kostenpflichtig. Für ein Tagesabonnement zahlt ihr 99 Cent. Dort ist das Spiel auch nach Abpfiff in voller Länger abrufbar. Hier geht es zum Abo.

Werder Bremen: Testspiel folgt auf Testspiel

Das Spiel gegen die VVV-Venlo ist der Abschluss eines intensiven Testspielwochenendes der Bremer. Bereits am Freitag besiegte der SVW Arminia Bielefeld mit 1:0, gestern folgte ein 0:0 gegen Groningen. Das Spiel gegen Venlo ist nun die dritte Partie in vier Tagen. "Ich find's gut. Es ist wichtig, dass man viele Testspielgegner hat", meint Werders Angreifer Martin Harnik: "Man sieht im Spiel einfach besser: das funktioniert und das funktioniert nicht."

Auch Florian Kohfeldt sieht den Terminplan positiv: "Jetzt beginnt die Zeit, in der wir uns einspielen wollen." Besonders die Spiele gegen die niederländischen Gegner sind für Werder-Neuzugang Davy Klaassen besonders, schließlich spielte der Niederländer bereits mehrere Male gegen Groningen und Venlo. "Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Spiele", sagte er vor den Partien.

Werder Bremen: Die Testspiele vor der Saison 2018/2019