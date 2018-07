Testspiele der Bundesligisten: HSV schlägt AS Monaco - TSG Hoffenheim mit Kantersieg

Club Friendlies Live Lyon -

VfL Wolfsburg International Champions Cup Live Benfica -

Juventus International Champions Cup Live Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona -

Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar Superliga FC Kopenhagen -

Aalborg International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

Empoli UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

SPAL Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians

Einen Monat vor der neuen Bundesliga-Saison testen die Bundesliga-Klubs gegen die internationale Konkurrenz. Der Hamburger SV schlägt die AS Monaco, während sich 1899 Hoffenheim deutlich gegen den SC Heerenveen durchsetzt. Die Testspiele der Bundesligisten im Überblick bei SPOX.

Hamburger SV - AS Monaco 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Narey (30.), 2:0 Narey (43.), 2:1 Lopes (47.), 3:1 Lasogga (75.)

Aufstellung HSV: Pollersbeck - Sakai (49. Ito), Bates, van Drongelen, Santos - Steinmann (70. Moritz) - Narey (Vagnoman), Holtby (62. Wintzheimer), Janijicic (70. David), Jairo (70. Lasogga) - Hunt (82. Arp)

Im Testspiel gegen die AS Monaco mussten HSV-Coach Tietz auf Ambrosius, Wrateng und Jatta verzichten.

Vor 25.502 Zuschauern startete der HSV im heimischen Volksparkstadion unter strömenden Regen gut in die Partie. Schon in der Anfangsphase sorgte Khaled Narey zwei mal für Gefahr im Strafraum der Monegassen. Im Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich sowohl Pollersbeck als auch Ex-Wolfsburger Diego Benaglio im Kasten der Franzosen immer wieder auszeichnen konnten.

Überragender Mann beim HSV war Narey, der die Rothosen mit einem starken Distanzschuss in der 30. Minute in Führung brachte und 13 Minuten später nach Vorarbeit von Aaron Hunt zum 2:0 einköpfte.

Schon in der 47. Minute musste Christian Titz den Anschlusstreffer der Monegassen mit ansehen. Dennoch wechselte er in der zweiten Spielhälfte munter durch. Mit der Einwechslung von Pierre-Michelle Lasogga lag er genau richtig. Lasogga brachte den Ball aus spitzen Winkel mit Hilfe des Pfostens im Tor unter (75.).

1899 Hoffenheim - SC Heerenveen 8:2 (5:0)

Tore: 1:0 Demirbay (6.), 2:0 Joelinton (11.), 3:0 Amiri (Elfmeter, 18.), 4:0 Bittencourt (22.), 5:0 Szalai (42.), 6:0 Grifo (Elfmeter, 60.), 6:1 Veerman (65.), 7:1 Otto (88.), 8:1 Otto (90.), 8:2 Vlap (93.)

Aufstellung Hoffenheim: Baumann (46. Kobel) - Bicakcic (66. Nordveidt), Vogt, Posch (46. Grifo) - Kaderabek (72. Pires), Demirbay (66. Zulj), Amiri (66. Hoogma), Schulz (46. Adams) - Joelinton, Szalai (46. Otto), Bittencourt (46. Brenet)

Im Testspiel gegen den SC Heerenveen spielte die Truppe von Julian Nagelsmann von Anfang mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Auffälligster Mann bei Hoffenheim war Nico Schulz, der in der ersten Halbzeit die Treffer von Demirbay, Amiri und Bittencourt vorbereitete. Mit seiner Geschwindigkeit sorgte er über die linke Seite immer wieder für starke Impulse nach vorn.

Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten Hoffenheims Offensivakteure immer wieder ansehnlichen Offensivfußball und schöne Kombinationen. Eredivisie-Klub Heerenveen hatte nur wenig entgegenzusetzen.

In der zweiten Halbzeit konnte Nagelsmann durchwechseln und seine Ersatzleute vorspielen lassen. Den Schlusspunkt setzte Michel Vlap in der 93. Minute mit dem 2:8 aus Sicht der Niederländer.