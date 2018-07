Testspiel live: Wehen Wiesbaden gegen Eintracht Frankfurt im Livestream sehen

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Live Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies Live SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe

Eintracht Frankfurt steckt mitten in der Saisonvorbereitung und trifft im Rahmen eines Testspiels auf Drittligist Wehen Wiesbaden. Es ist der bisher vierte Test für den amtierenden DFB-Pokalsieger. SPOX gibt euch alle Informationen zur Übertragung.

Lokalrivale Wiesbaden verpasste in der letzten Saison mit Platz vier knapp die Relegation zur 2. Liga. In der nächsten Saison soll es für die Hessen mit dem Aufstieg in Liga zwei endlich klappen. Die Partie gegen die Eintracht ist für Wiesbaden zugleich das finale Testspiel vor dem Beginn der Drittliga-Runde.

Wo und wann findet Wiesbaden gegen Frankfurt statt?

Das Testspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Eintracht Frankfurt findet am Samstag, den 21. Juli, statt. Anpfiff in der Brita-Arena in Wiesbaden ist um 16 Uhr.

Wehen Wiesbaden - Eintracht Frankfurt im Livestream sehen

Den Test des Bundesligisten könnt ihr live und kostenlos im Livestream auf EintrachtTV verfolgen. Alternativ könnte ihr die Partie auch auch live auf dem Youtube-Channel der Eintracht sehen. Beginn der Übertragung ist ab circa 15.45 Uhr.

Wie sieht die weitere Vorbereitung von Eintracht Frankfurt aus?