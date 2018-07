Werder Bremen: Testspiele und Trainingslager vor dem Bundesliga-Auftakt

Club Friendlies Do 19.07. Livestream: Liverpool testet gegen Blackburn und BVB CSL Shandong Luneng -

Derzeit bereitet sich der SV Werder Bremen im Traingslager im Zillertal auf die kommende Saison vor. Anschließend stehen noch einige Testspiele und ein weiteres Trainingslager auf dem Programm. SPOX hat alle Informationen zur Vorbereitung mit den Testspielen und Trainingslagern für euch zusammengefasst.

Vier Testspiele und ein Blitzturnier sind noch geplant, bis sich der Werder-Tross für den letzten Feinschliff eine Woche ins Trainingslager am Chiemsee begibt. Einen Tag darauf findet der 'Tag der Fans' statt, an dem auch der FC Villarreal für ein Testspiel gastiert.

SV Werder Bremen: Die Testspiele im Überblick

Datum Uhrzeit Gegner Spielort Fr., 20.07.2018 18 Uhr 1.FC Köln H Fr., 27.07.2018 19 Uhr Arminia Bielefeld A So., 29.07.2018 14.30 Uhr FC Groningen A Mo., 30.07.2019 18.30 VVV Venlo H Sa., 11.08.2018 14.30 Uhr FC Villarreal H

SVW: So lief die bisherige Vorbereitung

Bisher ist Werder Bremen unbesiegt durch die Vorbereitung gekommen. Am 2. Juli hatte Trainer Florian Kohfeldt zum ersten Training gebeten, am 8. Juli stand dann die erste gemeinsame Einheit auf dem Rasen an. Zwei Tage nahmen die Werderaner dann an einem Blitzturnier mit zwei 45-minütigen Spielen teil. Gegen Cuxhaven konnte der SVW 8:0 gewinnen, gegen Bremerhaven setzten sich die Grün-Weißen mit 5:0 durch.

Am 15. Juli standen innerhalb des Traininslagers gleich zwei Testspiele an. Gegen den tschechischen Erstligisten 1.FC Pribram kam das Team zwar nicht über ein 1:1 hinaus, dafür konnte Johannes Eggestein gegen den MSV Duisburg mit seinem Tor den Siegtreffer zum 1:0 erzielen.

Wann startet Werder Bremen in die Bundesliga-Saison?

Der SVW startet mit einem Heimspiel am 25. August in die Bundesligasaison 2018/2019. Der Gegner wird dann Hannover 96 sein. Genau eine Woche später geht es auswärts gegen Eintracht Frankfurt um die nächsten Punkte.

Die ersten fünf Spieltage des SV Werder Bremen in der Bundesliga