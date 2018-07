Schalke-News- und -Gerüchte: Donis Avdijaj vor Wechsel ins Ausland

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN International Champions Cup Live Atletico Madrid -

Arsenal UEFA Europa League RB Leipzig -

Häcken Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Club Friendlies Lyon -

VfL Wolfsburg International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

Empoli UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

SPAL Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio

Donis Avdijaj wird den FC Schalke 04 wohl bald verlassen. Laut dessen Berater sind die Verhandlungen mit einem Klub aus dem Ausland schon weit fortgeschritten. Gleichzeitig macht sich S04 auf die Suche nach einem neuen Linksverteidiger.

Schalke: Donis Avdijaj vor Wechsel ins Ausland

Donis Avdijaj hatte erst vor wenigen Tagen in der königsblauen U23 sein Comeback gefeiert. Beim 5:1 gegen den Westfalenligisten SpVgg Erkenschwick erzielte Nationalspieler aus dem Kosovo zwei Tore. Es könnte aber bereits sein letztes Spiel im Schalker Trikot gewesen sein.

Laut Avdijajs Berater Karsten Schmidt steht der Stürmer vor einem Wechsel ins Ausland. "Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten"; bestätigte der Agent gegenüber der WAZ.

Noch vor wenigen Wochen sprach Avdijaj davon, dass er sich bei Schalke durchsetzen wolle. Am ersten Trainingstag teilte ihm Coach Domenico Tedesco mit, dass er in den Planungen der Königsblauen keine Rolle mehr spielen und lediglich in der U23 eingesetzt werden würde.

Die Statistiken von Donis Avdijaj in seiner Profi-Karriere

Saison Team Spiele Tore 2014/15 FC Schalke 04 0 0 2015/16 SK Sturm Graz (Leihe) 45 13 2016/17 FC Schalke 04 9 2 2017/18 Roda Kerkrade (Leihe) 14 2

Sucht Schalke einen weiteren Linksverteidiger?

Ein Stürmer geht, ein Linksverteidiger kommt? Dies soll laut Bild-Informationen der Wunsch in Gelsenkirchen sein. Demnach glaubt man auf Schalke, dass der langzeitverletzte Abdul Rahman Baba noch nicht bereit für die Doppelbelastung aus Bundesliga und Champions League sei.

Konkurrent Bastian Oczipka ist dagegen nach seiner Leisten-Operation frühestens im September wieder ein Kandidat für die Startelf. Darum soll man im Pott eifrig einen Ersatz suchen. Ein möglicher Kandidat ist aber noch nicht bekannt. Es soll sich jedoch um ein Leihgeschäft handeln.