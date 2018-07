Schalke 04: Christian Heidel bestätigt Höwedes-Wechsel.

Club Friendlies Live Lyon -

Nationalspieler Benedikt Höwedes wird den FC Schalke 04 verlassen. Das bestätigte Sport-Direktor Christian Heidel gegenüber der Bild.

"Benni fährt nicht mit, weil er kurz vor einem Vereinswechsel steht. Sonst hätten wir ihn natürlich mitgenommen", sagte Heidel, nachdem Höwedes am Samstagmorgen beim Abschlusstraining der Schalker vor dem Trainingslager fehlte.

Zuvor hatte Trainer Domenico Tedesco das Fehlen des ehemaligen Schalke-Kapitäns mit gesundheitlichen Problemen begründet. "Er hat Magen-Darm-Probleme, war schon am Freitag nicht dabei", erklärte er dem Boulevardblatt.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Höwedes innerhalb der nächsten zwei Tagen bei seinem neuen Klub offiziell vorgestellt. Die Ablösesumme soll fünf Millionen Euro betragen, einen neuen Klub bringt die Bild allerdings nicht ins Spiel.

Höwedes gehört seit 2006 dem Profikader von Schalke 04 an. In der vergangenen Saison war er an Juventus ausgeliehen, absolvierte allerdings auf Grund von Verletzungsproblemen nur drei Ligaspiele für die Alte Dame.