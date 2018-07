RB Leipzig, News und Gerüchte: Lookman-Transfer noch nicht vom Tisch

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Besiktas -

RB Leipzig versucht es offenbar mit einer dritten Offerte für Ademola Lookman. Ein Transfer ist wohl an einer weiteren Personalie gekoppelt. Außerdem: Der Europa-League-Gegner der Roten Bullen steht fest. Alles rund um RB Leipzig findet ihr hier.

RB Leipzig könnte Lookman-Coup wohl doch noch gelingen

Leipzig scheiterte bereits zwei Mal mit einer Offerte für Ademola Lookman. Die Leihgabe vom FC Everton kehrte im Sommer zurück zu den Toffees. Die Sachsen erhöhten ihr erstes Angebot über 14 Millionen Euro bereits um weitere zwei Millionen, doch Everton fordert wohl 22 Millionen für den Flügelstürmer.

Ein Transfer könnte zudem an die Personalie Malcom gebunden sein. Der Außenstürmer in Diensten von Girondins Bordeaux steht ganz oben auf der Wunschliste der Engländer. Offenbar hängt ein Preisschild in Höhe von 40 Millionen Euro am Brasilianer, der auch schon beim FC Bayern als Kandidat für die Außen gehandelt wurde.

Allerdings bekundete mit der AS Roma ein Champions-League-Teilnehmer ebenfalls Interesse an Malcom. Im Rahmen der Vorstellung von Neuzugang Justin Kluivert bestätigte Roma-Sportdirektor Monchi, dass Malcom "eine Option" für weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt sei.

Sollte Everton Malcom jedoch unter Vertrag nehmen, wäre der Weg für den Wechsel von Lookman zu den Sachsen wohl frei.

RB Leipzig trifft in Europa-League-Qualifikationsrunde auf BK Häcken

Seit Donnerstagabend steht Leipzigs Gegner für die Europa-League-Qualifikationsrunde fest. Dank des 3:0-Sieges im Hinspiel reichte BK Häcken gegen den FK Liepaja auch eine 1:2-Niederlage für die nächste Runde.

Am kommenden Donnerstag, den 26. Juli, gastieren die Schweden nun also in der Red Bull Arena. Um 18.30 Uhr startet die Pflichtspielsaison für RB und Ralf Rangnick.

RB Leipzigs Fahrplan in der Vorbereitung