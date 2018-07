Bundesliga, News und Gerüchte: Max schließt Abschied nicht aus - Marsch in Leipzig

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! World Cup Frankreich -

Philipp Max will einen Abschied vom FC Augsburg nicht ausschließen. Gleiches gilt für Josip Drmic in Mönchengladbach. RB Leipzig hat einen Trainer, aber keine Funktion. Hannover wildert weiter in Hamburg.

Augsburgs Max über Wechsel ins Ausland: "Reiz ist groß"

Philipp Max schließt einen Abschied vom FC Augsburg im Gespräch mit dem kicker nicht aus. "Im Fußball kann immer alles passieren", sagte der Außenverteidiger. Angesprochen auf das Interesse aus England oder Frankreich gestand er: "Der Reiz ist groß, logisch. Die Champions League ist das Highlight im Fußball."



Nach kurzen Auftritten auf internationaler Bühne sei er sehr angetan von der Idee, "da wieder hinzukommen". Er kam in der Europa-League-Saison 2015/16 vier Mal für die Fuggerstädter zum Einsatz. "Ich werde im September 25 Jahre alt und versuche alles, dass es irgendwann passiert", sagte er. Inwiefern das mit seiner Vertragsverlängerung bis 2022 übereinstimmt, ließ Max offen: "Ich konzentriere mich voll auf die neue Saison mit dem FCA. Aber ausschließen kann ich nichts."

Im Hinterkopf bleibt auch das DFB-Team. "Letztlich musst du einfach gut sein", meint Max und geht dementsprechend nicht davon aus, den Verein wechseln zu müssen, um eine Rolle unter Bundestrainer Joachim Löw zu spielen.

Philipp Max' Leistungsdaten beim FC Augsburg 17/18

Spielerstatistiken Philipp Max Bundesliga-Spiele 33 Minuten 2.960 Passquote 70% Abgefangene Bälle 33 Erfolgreiche Flanken 31% Torschussvorlagen 79

Marsch: Cheftrainer oder Rangnick-Co bei RB Leipzig?

Dem kicker und der Bild zufolge weilt Jesse Marsch seit Freitag in Leipzig. Der bisherige Trainer der New York Red Bulls soll schon bald bei den deutschen Bullen anheuern. Noch scheint seine Funktion aber unklar zu sein. Er könnte sowohl als Cheftrainer als auch als Co-Trainer von Sportdirektor Ralf Rangnick einsteigen.

Leipzig sucht seit der Entlassung von Ralph Hasenhüttl einen neuen Trainer. 2019 steigt Julian Nagelsmann ein - der Trainer wäre nur für exakt eine Saison im Amt.

Marsch hat sich in den USA ein gutes Führungszeugnis erarbeitet und wurde unter anderem zum Trainer des Jahres gekürt. Allerdings hat er keine Erfahrung in der Bundesliga. Diese hätte Rangnick, der sich zuletzt aber bewusst zurückzog, nachdem er stressbedingte gesundheitliche Probleme fürchtete.

Die Roten Bullen starten am Montag um 16.30 Uhr ins Training. Zuvor ist um 13 Uhr ein Mediengespräch eingeplant, in dem die Unklarheiten höchstwahrscheinlich geklärt werden.

England-Interesse an Gladbachs Josip Drmic

Die WM 2018 ist für Josip Drmic nach dem Ausscheiden der Schweiz beendet. Nun beginnt die Zukunftsplanung des Stürmers, der laut kicker diverse Angebote aus England vorliegen hat. "Nach der WM gehe ich in die Ferien, dann zurück nach Gladbach, und dann rede ich mit dem Klub. Dann wird entschieden, was für uns die beste Lösung ist", hatte er kürzlich dem Schweizer Blick gesagt.

Ein Wechsel scheint somit durchaus denkbar. Nicht nur für den Spieler, sondern auch für die Fohlen, hat Drmic doch nur noch einen Vertrag bis 2019. Das laufende Transferfenster könnte die letzte Chance sein, um eine Ablöse für den 25-Jährigen einzustreichen. Gleichwohl aber hat Drmic durchaus einen guten Eindruck bei der WM hinterlassen.

Das registrierte auch Sportdirektor Max Eberl: "Die letzten drei, vier Monate hat er komplett ohne Probleme, ohne eine Trainingspause absolviert. Josip war einer, auf den du dich körperlich hundertprozentig verlassen konntest. So fit wie jetzt war er wohl noch nie, er war in einer außergewöhnlichen Verfassung."

Eintracht Frankfurt: Kommt Allan? Ärger bei Neuzugang N'Dicka

Eintracht Frankfurt testet derzeit ein bekanntes Gesicht der Bundesliga. Allan vom FC Liverpool, der bereits ein Gastspiel bei der Hertha BSC hatte, ist mit dem Team von Adi Hütter in die USA gereist und nimmt dort am Training Teil. Eine Entscheidung über die Zukunft des 21-Jährigen wurde allerdings bislang nicht getroffen.

Anders wohl bei Chico Geraldes. Der 23-Jährige von Sporting Club aus Lissabon soll die Verantwortlichen aus Frankfurt überzeugt haben. Laut A Bola wurde kürzlich ein Angebot über sechs Millionen Euro abgegeben. Geraldes ist als offensiver Mittelfeldspieler zuletzt wichtiger Bestandteil des Leih-Teams Rio Ave gewesen. In 30 Liga-Einsätzen war er an zehn Toren direkt beteiligt.

Ärger gibt es derweil bei Obite N'Dicka. Der Neuzugang versäumte es, die nötigen Papiere für die USA-Reise einzuholen und muss dementsprechend bis zum kommenden Wochenende mit der U19 trainieren. Das berichtet der kicker. Dann wird das Hütter-Team zurückkehren und N'Dicka aufnehmen.

Die Neuzugänge von Eintracht Frankfurt

Spieler Alter Abgebender Verein Ablöse Evan N'Dicka 18 AJ Auxerre 5,5 Millionen Euro Lucas Torro 23 Real Madrid 3,5 Millionen Euro Frederik Rönnow 25 Bröndby IF 2,8 Millionen Euro Carlos Salcedo 24 Guadalajara 2,5 Millionen Euro Nicolai Müller 30 Hamburger SV ablösefrei Felix Wiedwald 28 Leeds United ablösefrei Sahverdi Cetin 18 Jugend ablösefrei

Nach Walace: Hannover 96 schnappt sich wohl auch Bobby Wood

Hannover 96 hat sich einem Bericht der Bild zufolge abermals bei Absteiger HSV bedient. Nach Walace soll nun auch Bobby Wood den Verein wechseln. Der nötige Medizincheck wird offenbar bereits am Montag absolviert, die Leihgebühr beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro. Im Sommer 2019 greift schließlich eine Kaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro.

"Der Junge besitzt großes Potential, das er schon nachgewiesen hat. Er hatte zwei weniger erfolgreiche Jahre in Hamburg", hatte sich Trainer Andre Breitenreiter zuletzt überzeugt gezeigt, das Potenzial in Wood wecken zu können. Beim HSV waren dem 25-Jährigen in 57 Spielen zwölf Treffer gelungen.