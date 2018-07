Bundesliga-News und -Gerüchte: Max Kruse bestätigt Verbleib bei Werder Bremen

International Champions Cup Live PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Empoli -

Eintracht Frankfurt UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies SPAL -

Eintracht Frankfurt Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians Premier League Man United -

Leicester J1 League Kobe -

Iwata Premier League Newcastle -

Tottenham Premier League Bournemouth -

Cardiff (DELAYED) Premier League Fulham -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Chelsea Premier League Wolves -

Everton Championship Derby County -

Leeds Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia Allsvenskan Östersunds FK -

Kalmar Premier League Arsenal -

Man City Superliga Randers -

Aarhus Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) Super Cup Eintracht Frankfurt -

FC Bayern München (Highlights)

Max Kruse wird auch in der kommenden Saison für Werder Bremen auflaufen. Das bestätigte der Stürmer in einem Video. Die Stuttgarter blitzen in Serbien bei Nemanja Radonjic ab, während Mainz 05 Jean-Philippe Gbamin nicht gehen lassen will.

Max Kruse bekräftigt Verbleib bei Werder Bremen

Werder-Stürmer Max Kruse hat sich zu den anhaltenden Wechselgerüchten um seine Person geäußert und noch einmal bekräftigt, dass er auch in der anstehenden Saison das Werder-Jersey tragen wird.

"Ich fühle mich sehr wohl. Es hat mich genervt, dass so viel spekuliert wurde. Ich werde zu hundert Prozent bleiben. Ich habe nie etwas anderes gesagt", beteuerte Kruse in einem Video auf seiner Facebook-Seite.

"Wir haben gute Zugänge mit Davy, Claudio und meinem Kumpel Martin Harnik. Wir haben viel gearbeitet im Training und mit der Mannschaft viel vor", führte Kruse weiter aus.

Kruse hat noch einen Vertrag bis 2019, zu einer möglichen Vertragsverlängerung äußerte sich der ehemalige deutsche Nationalspieler aber nicht.

Die Statistiken von Max Kruse bei Werder Bremen

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 53 21 16 DFB-Pokal 5 2 1 3. Liga 23 5 3

VfB Stuttgart blitzt bei Nemanja Radonjic ab

Auf der Suche nach einem Außenspieler hat der VfB Stuttgart scheinbar in Serbien eine Absage kassiert. Wie das serbische Medium Mozzart Sport berichtet, soll der VfB acht Millionen Euro für Nemanja Radonjic geboten haben. Sein Klub Roter Stern Belgrad winkte aber ab.

"Es stimmt, dass wir acht Millionen Euro für Nemanja abgelehnt haben", wird Geschäftsführer Zvezdan Terzic zitiert: "Es ist keine Frage des Angebots. Für keine Summe würden wir Radonjic abgeben, bevor die Qualifikation vorüber ist. Deshalb lehnen wir alles ab."

Belgrad spielt im Moment noch um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. In der zweiten Runde gewann Belgrad das Hinspiel daheim mit 3:0 gegen den FK Sudova Marijampole aus Litauen. In der nächsten Runde wartet der Sieger des Duells zwischen Legia Warschau und Spartak Trnava.

Radonjic ist seit Juli 2017 von der Roma bis zum Ende der Saison 2018/19 ausgeliehen. Danach wird der Flügelspieler ohne Ablöse in seine Heimat gehen. Bei einem Abgang würde Roter Stern 60 Prozent der Ablösesumme erhalten, der Rest ginge an die Roma und die Agenten des Spielers.

Nemanja Radonjic' Leistungsdaten bei Roter Stern Belgrad

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Serbische SuperLiga 28 5 8 CL-Quali 3 2 0 Europa League 6 1 0 EL-Quali 4 1 0

Mainz 05 will Jean-Philippe Gbamin nicht abgeben

Jean-Philippe Gbamin hat zum wiederholten Male einen Wechsel in dieser Transferperiode angedeutet, woraufhin der FSV Mainz 05 entschieden den Verbleib des Mittelfeldspielers angekündigt hat.

"Die Transfer-Periode ist noch lang. Wer weiß denn aber, was morgen passiert? Vielleicht kommt ein großartiges Angebot, das man gar nicht ausschlagen kann", sagte Gbamin im Gespräch mit der Bild. Vor allem mit dem FC Arsenal war der Ivorer zuletzt in Verbindung gebracht worden. Erst im November hatte Gbamin seinen Vertrag bei den Rheinhessen bis 2022 verlängert.

Sportdirektor Rouven Schröder hingegen erklärte, dass es kein Interesse in Mainz gibt, den Mittelfeldspieler abzugeben.

"Gbamin beschäftigt sich mit seiner Karriere, und wir haben lieber Spieler mit Ambitionen und Träumen. Dass ein Spieler seine Wünsche äußert, ist völlig legitim", sagte Schröder. Der Mittelfeldakteur sei ein absoluter Stamm- und Führungsspieler, "das weiß er. Das Schöne aus unserer Sicht ist, dass er nicht auf dem Markt ist".