Bundesliga-News und Gerüchte: Rangnick über Augustin: "Lege mich jeden Tag mit ihm an"

Club Friendlies Do 19.07. Livestream: Liverpool testet gegen Blackburn und BVB CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Club Friendlies Besiktas -

Reading Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Hiroshima -

Urawa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies FC Groningen -

Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar

Ralf Rangnick nimmt RB Leipzigs Stürmer Jean-Kevin Augustin in die Pflicht. Außerdem hatte Gladbach Angst, dass Lucien Favre Alassane Plea mit nach Dortmund nimmt. Und: Schalke erwartet Harit und Höwedes. Hier gibt es die neuesten News und Gerüchte aus der Bundesliga.

Buli-News - Rangnick über Augustin: "So viel Potenzial"

Ralf Rangnick erwartet als Trainer von RB Leipzig eine Leistungssteigerung von Jean-Kevin Augustin. "Ich werde ihm auch dieses Jahr so sehr auf den Nerv gehen, bis er das macht, was er machen muss", wird Rangnick von der Bild zitiert. "Er hat so viel Potenzial und schöpft es zu selten aus."

Rangnick weiter: "Wir lassen nicht eher locker, bis er das kontinuierlich abruft. Ich bin weit davon entfernt, zu resignieren. Da lege ich mich lieber jeden Tag mit ihm an."

Der Bild zufolge war Augustin bei den individuellen Trainingseinheiten "nicht der Fleißigste". Demnach soll der Angreifer letzte Saison im Strafen-Ranking ganz oben dabei gewesen sein.

© getty

Augustings Statistiken bei RB Leipzig in der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 25 9 5 Europa League 6 2 1 Champions League 5 1 - DFB-Pokal 1 - -

Gladbach-Neuzugang Plea: "Summe interessiert mich nicht"

Borussia Mönchengladbachs Rekordneuzugang Alassane Plea will sich keine Gedanken über die Ablösesumme (23 Millionen Euro) machen. "Klar kriegt man die Summe als Spieler mit. Aber ganz ehrlich: Sie interessiert mich nicht wirklich und beschäftigt mich auch nicht groß", wird Plea von der Bild zitiert.

Plea weiter: "Ich will mich hier in die Mannschaft spielen und möglichst viele Tore für die ‚Fohlen' schießen!"

Gladbachs Manager Max Eberl freut sich darüber, dass der 25-Jährige nun nach Gladbach wechselt. "Ich hatte Sorge, dass Lucien den Jungen dann vielleicht lieber mit nach Dortmund nimmt." Favre trainierte Plea in Nizza, Plea schoss in der vergangenen Saison 16 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.

© getty

Ante Rebic bei Manchester United auf dem Zettel?

Nach den starken Leistungen von Ante Rebic bei der WM ranken sich Gerüchte um die Zukunft des Eintracht-Stürmers. Angeblich ist nun Manchester United am 24-jährigen Kroaten interessiert. Das berichtet zumindest der Daily Mirror.

Wie der kicker ergänzt, sollen aber auch andere Vereine aus Spanien und England ein Thema sein. Währenddessen hat die SGE die Gespräche um einen Verbleib in Frankfurt intensiviert.

Rebics Statistiken bei der WM 2018