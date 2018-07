FC Schalke 04: Testspiele und Trainingslager vor dem Bundesliga-Auftakt

CSL Shandong Luneng -

Der FC Schalke 04 ist von seiner China-Reise zurückgekehrt. Medienberichten zufolge steht auch eine Rückkehr von Armine Harit ins Mannschaftstraining kurz bevor. SPOX hat alles zur Vorbereitung der Königsblauen für euch zusammengefasst.

Am 12. August ist der offizielle Saisonauftakt des FC Schalke 04. Den sogenannten 'Schalke-Tag' besuchten im letzten Jahr rund 100.000 Fans.

FC Schalke 04: Die Testspiele im Überblick

Termin Zeit Testspielgegner 05. Juli 14.05 Uhr Southampton FC 11. Juli 13.30 Uhr Hebei China Fortune 21. Juli 16 Uhr Schwarz-Weiß Essen 29. Juli 15 Uhr FC Erzgebirge Aue

FC Schalke 04 auf PR-Reise in China

Die Königsblauen haben ihre ersten beiden Testspiele bereits absolviert: Auf der PR-Reise in China spielten die Schalker einmal Unentschieden gegen den FC Southampton (3:3), das andere Mal gelang ihnen ein 3:1 Sieg über Hebei China Fortune.

Besonders die Neuzugänge Suat Serdar, Steven Skrzybski, Mark Uth und Cedric Teuchert hinterließen einen guten Eindruck. Alle trafen in den ersten beiden Begegnungen. "Wir waren bereits zum dritten Mal in China - und dieses Mal war es mit Abstand die beste Tour. Die Zusammensetzung des Programms aus Marketing, Kultur, Bildung und Training hat sehr gut gepasst", wird ein zufriedener Schalker Sportchef Christian Heidel auf der Website des FC Schalke 04 zitiert.

S04 und der Fall Armine Harit: Rückkehr ins Training

Amine Harit kehrt am Montag ins Mannschaftstraining des FC Schalke 04 zurück. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Sportvorstand Christian Heidel. Harit, der mit Marokko an der WM in Russland teilgenommen hatte, wurde am 29. Juni in Marrakesch in einen Autounfall mit Todesfolge verwickelt.

Daraufhin wurde Harit zunächst die Ausreise verweigert, laut marokkanischen Medien droht ihm in seiner Heimat eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Das Strafmaß liegt zwischen drei Monaten und fünf Jahren.

Wann startet der FC Schalke in die Bundesliga-Saison?

Schalkes Bundesliga-Saison 2018/19 beginnt mit dem ersten Spieltag am 25. August. Gegner beim ersten Auswärtsspiel ist der VfL Wolfsburg sein. Gut eine Woche später steht dann das erste Spiel in der Veltins-Arena gegen Hertha BSC.

© getty

Die ersten fünf Spieltage des FC Schalke 04 in der Bundesliga