FC Schalke 04: News und Gerüchte der Königsblauen

Guido Burgstaller ist heiß auf die neue Saison. S04 verleiht Pablo Insua. Das neue Heimtrikot feiert heute seine Premiere. Hier sind die News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

Hier gibt es alle News und Gerüchte des Tages rund um den SC Schalke 04.

FC Schalke 04: Guido Burgstaller spricht über die neue Saison

Guido Burgstaller hat sich zur neuen Saison mit den Königsblauen geäußert. "Ich hatte einen schönen Urlaub und war viel zu Hause bei der Familie in Österreich. Jetzt bin ich voller Vorfreude in die Vorbereitung gestartet und freue mich schon, dass es bald wieder los geht", so der Österreicher, der am Montag wieder in Training bei S04 einstieg.

Besonders heiß ist Burgstaller vor allem auf die Spiele in der Champions League. "Das ist das Schönste, was es im Klubfußball gibt. Von daher sind wir sehr froh, dass wir es geschafft haben", sagt er.

Leistungsdaten von Guido Burgstaller 2017/18

Wettbewerb Spiele Tore Assists 1. Bundesliga 32 11 5 DFB-Pokal 5 2 1

FC Schalke 04 verleiht Pablo Insua

Nach nur einer Saison verlässt Pablo Insua den FC Schalke 04 wieder. Der 24-jährige Abwehrmann kehrt in seine Heimat zurück und wird an den SD Huesca verliehen.

In seiner Zeit bei den Königsblauen kam Insua in der Bundesliga lediglich zu einem Einsatz über 26 Minuten. Der Spanier kam im Sommer 2017 fü 3,5 Millionen Euro von Deportivo La Coruna, war wegen einer Herzbeutelentzündung aber lange nicht einsatzfähig.

Premiere des neuen Schalke-Heimtrikots gegen Essen

In der heutigen Partie gegen Schwarz-Weiß Essen spielt der FC Schalke 04 zum ersten Mal in den neuen Heimtrikots (16 Uhr im Liveticker).

In den beiden Testspielen zuvor in China gegen Southampton und Hebei China Fortune FC liefen die Knappen im weißen Auswärtstrikot auf. Für Sportvorstand Christian Heidel ist die Begegnung etwas Besonderes. "Seit dem Sommer 2017 bin auch ich ein Bürger der Stadt Essen, habe gar nicht weit entfernt vom Stadion mit meiner Familie ein Zuhause gefunden", sagte der 55-Jährige.

Die Testspiele des FC Schalke 04 im Überblick