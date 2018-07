FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04-Youngster Wright wohl doch nicht zu Union

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe

Haji Wright wird wohl doch nicht vom FC Schalke 04 zu Union Berlin wechseln. Außerdem spricht Christian Heidel über die Ausbildung von Amine Harit. Hier gibt es die neuesten News und Gerüchte rund um S04.

S04: Haji Wright wohl bei Union Berlin durchgefallen

Haji Wright hatte zuletzt bei Union mittrainiert, um sich für einen Wechsel in die Hauptstadt zu empfehlen. Allerdings scheint dies wohl nicht zu klappen.

Wright war dem Reviersport zufolge bereits am Donnerstag wieder zurück und trainierte bei Schalkes U23 mit. Der 20-jährige Stürmer erzielte in der Saison 2016/17 in der A-Jugend-Bundesliga in 23 Spielen elf Tore und bereitete weitere elf Treffer vor. Wright, der in der vergangenen Saison an den SV Sandhausen ausgeliehen war, besitzt bei Schalke einen Vertrag bis Sommer 2020.

Schalkes Wright: Die Statistiken beim SV Sandhausen

Einsätze in der 2. Liga Tore Vorlagen 15 - 2 über 90 Minuten 1 -

© getty

Schalke-News: Heidel lobt französische Nachwuchsarbeit

Schalkes Amine Harit wuchs in Frankreich auf und durchlief dort die Jugendabteilung vom FC Nantes. 2017 wechselte der heute 21-Jährige für rund acht Millionen Euro Ablöse in die Bundesliga.

Christian Heidel zeigt sich begeistert von der fußballerischen Ausbildung, die Harit genossen hat. "Bei Harit haben wir schon gemerkt, dass er hervorragend taktisch ausgebildet wurde", sagte der Sportvorstand gegenüber der WAZ.

Heidel weiter: "Allerdings finde ich auffallend, dass französische Talente auch individuell sehr stark sind, sie können Eins-gegen-Eins-Situationen lösen." Auch deshalb besuchte Heidel das Nachwuchsleistungszentrum des FC Metz.

© getty

Ex-Schalker Choupo-Moting über Abgang: "Vertrag hat mir nicht gepasst"

Eric Maxim Choupo-Moting spielte von 2014 bis 2017 für Königsblau, ehe er ablösefrei auf die Insel zu Stoke City wechselte. Gegenüber Reviersport hat er nun erklärt, weshalb er den Verein verlassen hat. "Der Vertrag, der mir angeboten wurde, hat mir einfach nicht gepasst", sagte Choupo-Moting. Demnach hätte sich Choupo-Moting mehr Wertschätzung und Geld gewünscht.

Bei Stoke steht der 29-Jährige bis 2020 unter Vertrag. "Es war immer mal mein Traum, in der Premier League zu spielen. Ich kann das jedem nur empfehlen, für mich ist das die beste Liga der Welt", erklärte der Offensivspieler.

© getty

Choupo-Motings Statistiken bei Schalke 04