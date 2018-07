FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Paderborn will wohl Bernard Tekpetey

International Champions Cup Do 26.07. Topspiele pur: FCB - Juve, BVB - Benfica & City - Reds Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Napoli International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke

Der SC Paderborn steht anscheinend vor der Verpflichtung von Bernard Tekpetey vom FC Schalke 04. S04-Neuzugang Salif Sane absolviert am Montag seinen Fitnesscheck. Christian Heidel hat die Nichtnominierung von Benedikt Höwedes für das Testspiel gegen Essen erklärt.

Aaktuelle Nachrichten rund um den FC Schalke 04.

SC Paderborn wohl vor Verpflichtung Bernard Tekpetey von Schalke

Der SC Paderborn steht anscheinend vor der Verpflichtung von Schalkes Bernard Tekpetey. Laut Bild-Informationen könnte der Wechsel schon bald verkündet werden.

"Ein interessanter Spieler, mit dem wir uns beschäftigen", erklärte Paderborn Sportdirektor Markus Krösche gegenüber der Bild. Perfekt sei der Deal aber noch nicht. Schalke will sich bei einem möglichen Wechsel wohl eine Rückkaufoption sichern.

Tekpetey war Angang 2016 zum FC Schalke gewechselt, setzte isch in der ersten Mannschaft aber nie wirklich durch. In der Hinrunde der vergangenen Saison war er nach Österreich an den SCR Altach verliehen.

FC Schalke 04: Bertnard Tepeteys Leistungsdaten für S04

Wettbewerb Spiele Tore Bundesliga 2 - Europa League 1 - Regionalliga West (Schalke II) 16 4

Schalke 04: Salif Sane absolviert Fitnesscheck

Schalke-Neuzugang Salif Sane absolviert am Montag, 23. Juli, den obligatorischen Fitnesscheck beim FC Schalke 04. Der Innenverteidiger hatte nach seiner WM-Teilnahme mit dem Senegal bis vergangenen Freitag Sonderurlaub bekommen.

Bereits am Samstag absolvierte Sane seine erste individuelle Trainingseinheit und besuchte die Mannschaft beim Testspiel gegen Schwarz-Weiß Essen.

S04-Manager Christian Heidel zu Höwedes: Kein Risiko eingehen

Christian Heidel hat die Nichtberücksichtigung von Benedikt Höwedes für das Testspiel gegen Schwarz-Weiß Essen erklärt. "Er hat erst drei Tage mit der Mannschaft trainiert. Sollen wir da ein Risiko eingehen?", sagte der Schalke-Manager über den langjährigen Kapitän.

Laut Bild-Informationen sei auch die Teilnahme von Höwedes am Trainingslager in Österreich fraglich. Trainer Domenico Tedesco wolle mit einem möglichst kleinen Kader abreisen. Höwedes ist ein wahrscheinlicher Streichkandidat.