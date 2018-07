FC Schalke 04 live sehen: Testspiel gegen Hebei China Fortune im legalen Livestream

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Uruguay -

Der FC Schalke 04 testet im Rahmen der China-Reise gegen Hebei China Fortune. Hier erfahrt ihr, wann das Testspiel stattfindet und wo ihr es legal im Livestream sehen könnt.

Bereits am Donnerstag stand für Königsblau das erste Testspiel der Chinareise auf dem Plan. Gegen den FC Southhampton reichten Schalke drei Tore nicht zum Sieg, das Spiel endete 3:3. Für S04 trafen Yevhen Konoplyanka, Suat Serdar und Steven Skrzybski.

Schalkes Test in China gegen Hebei China Fortuna im Livestream sehen

Das Spiel findet am 07. Juli um 13.30 Uhr deutscher Zeit statt und wird live auf DAZN übertragen. DAZN zeigt in der Sommerpause zahlreiche Testspiele im Livestream. Wenn die Saison wieder los geht, liefert DAZN internationalen Top-Fußball unter anderem aus Spanien und England.

Zudem hat DAZN die Rechte für die NFL, NBA und MLB sowie für einige Darts-Events. Der erste Monat kostet nichts, danach werden im Monat 9,99 Euro fällig. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Schalkes Vorbereitung: Tests, Chinareise

Schalke 04 befindet sich vom 2. bis 12. Juli auf der China-Reise. Das große Vorbereitungs-Trainingslager findet vom 29.07. bis 06.08. in Mittersil in Österreich statt.

Im Sommer hat Schalke folgende Tests vereinbart:

Datum Gegner Austragungsort 11. Juli Hebei China Fortune FC Langfang 21. Juli Schwarz-Weiß Essen Stadion Uhlenkrug 29. Juli FC Erzgebirge Aue Erzgebirgsstadion

Die neue Bundesliga-Saison beginnt am 24. August mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. Schalke tritt das erste Mal am 25. oder 26. August an und trifft dabei auf den VfL Wolfsburg.