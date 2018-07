BVB, News und Gerüchte: Michael Zorc erwartet Julian Weigl "im Verlauf der Vorbereitung"

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! Club Friendlies Live FC Schalke 04 -

Michael Zorc geht bei dem verletzten Julian Weigl von einer zeitnahen Rückkehr ins Teamtraining aus. Am Freitag wird der neue Trainer Lucien Favre offiziell vorgestellt.

Hier findet ihr alle News rund um den BVB.

Trotz Weigl-Verletzung: BVB plant keine Ersatz-Transfers

Michael Zorc hat im kicker erklärt, dass er mit einer Rückkehr des angeschlagenen Julian Weigl "im Verlauf der Vorbereitung" rechne.

Mit der Hoffnung auf eine zeitnahe Genesung des Mittelfeldspielers, der wie bereits zum Ende der Vorsaison weiterhin mit einer Adduktorenreizung zu kämpfen hat, schließt Zorc auch eine Neuverpflichtung als direkten Ersatz für Weigl aus: "Das gibt die Diagnose nicht her".

Weigls Leistungsdaten beim BVB

Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 85 1 - Champions League 14 1 - Europa League 14 - - DFB-Pokal 9 - - DFL-Supercup 1 - -

Favre-Vorstellung beim BVB am Freitag

Am Freitag wird beim BVB der neue Trainer Lucien Favre offiziell vorgestellt. SPOX begleitet die Präsentation ab 13.30 Uhr im Liveticker.

Bereits am Mittwoch meldete sich der Schweizer in der schwarz-gelben Geschäftsstelle und stellte sich in der Führungsetage und bei seinen neuen Kollegen vor.

Hakimi-Wechsel zum BVB zieht sich hin

Der nach übereinstimmenden Medienberichten bevorstehende Wechsel von Real Madrids Achraf Hakimi auf Leihbasis zum BVB wartet nach wie vor auf die offizielle Bestätigung von Vereinsseite.



Nach Bild-Informationen soll aber bereits grundlegende Einigkeit über eine zweijährige Ausleihe des Rechtsverteidigers bestehen.