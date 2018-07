BVB, News und Gerüchte: So läuft der Trainingsstart unter Lucien Favre

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Uruguay -

Borussia Dortmund startet am Wochenende in die neue Saison unter Trainer Lucien Favre. Michael Zorc geht nicht davon aus, dass noch ein Stürmer zum BVB kommt. Derweil könnte Raphael Guerreiro gehen.

Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund startet mit Lucien Favre ins Training

Der BVB startet als letzter Bundesligist in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Nachdem Neu-Trainer Lucien Favre am Donnerstag in Brackel eintraf und sich für rund vier Stunden mit seinem Trainerstab, Michael Zorc und Sebastian Kehl besprach, werden am Wochenende die Leistungschecks durchgeführt.

Die Profis des BVB werden am Samstag und Sonntag überprüft und ihre Werte nach dem Urlaub festgestellt. Am Montag schließlich geht es zum ersten Mal auf den Trainingsplatz. Fehlen werden dabei die WM-Fahrer Marco Reus, Manuel Akanji, Roman Bürki, Raphael Guerreiro, Lukasz Piszczek, Shinji Kagawa und Thomas Delaney. Julian Weigl trainiert wegen Leistenbeschwerden individuell.

Zurückerwartet werden am Montag Sebastian Rode, Erik Durm und auch Ömer Toprak. Am 18. Juli reist das Team bis zum 26. Juli in die USA und wird dort Testspiele gegen Liverpool, Manchester City und Benfica absolvieren. Vom 1. bis zum 8. August steht das Trainingslager in Bad Ragaz auf dem Programm. Dann wird der Kader komplett sein.

BVB-Fahrplan in der Vorbereitung auf die neue Saison

Datum Termin Ort 7. Juli Trainingsauftakt Adi-Preißler-Alle, Dortmund-Brackel 13. Juli Testspiel gegen FK Austria Wien Generali-Arena, Klagenfurt 18. Juli Beginn der USA-Reise Flughafen Dortmund 21. Juli Testspiel gegen Manchester City Chicago, Illinois 22. Juli Testspiel gegen FC Liverpool Charlotte, North Carolina 25. Juli Testspiel gegen Benfica Lissabon Pittsburgh, Pennsylvania 26. Juli Rückkehr nach Dortmund Flughafen Dortmund 1. August Trainingslager in Bad Ragaz Bad Ragaz, Schweiz 3. August Testspiel gegen Stade Rennes Altach, Österreich 7. August Testspiel gegen SSC Neapel St. Gallen, Schweiz 11. August Saisoneröffnung Signal Iduna Park, Dortmund 12. August Testspiel gegen Lazio Rom Stadion Essen 20. August DFB-Pokal gegen Greuther Fürth Sportpark Ronhof Thomas Sommer 25. August 1. Bundesliga-Spieltag gegen RB Leipzig Signal Iduna Park, Dortmund

Favre-Vorstellung am Freitag ab 13.30 Uhr

Borussia Dortmund wird seinen neuen Trainer am heutigen Freitag ab 13.30 Uhr präsentieren. Die Vorstellung von Lucien Favre wird auf Sky Sports News HD ebenso übertragen wie auf Facebook und YouTube. SPOX bietet einen LIVETICKER zur Vorstellung des Schweizers an.

Zorc deutet an: BVB holt wohl keinen neuen Stürmer

Im Winter ging Pierre-Emerick Aubameyang, im Sommer kehrte Michy Batshuayi zum FC Chelsea zurück. Der BVB hat kurz vor dem Trainingsstart noch keinen neuen Stürmer geholt. Sportdirektor Michael Zorc deutete gegenüber Reviersport an, dass es dabei bleiben könnte: "Wir werden keine verrückten Sachen machen. Einen Stürmer einfach nur um des Verpflichtens Willen zu verpflichten - davon bin ich kein Freund."

BVB leiht wohl Achraf Hakimi von Real Madrid aus: Wachablösung mit Ablaufdatum

BVB-Neuzugänge des Sommers

Spieler Alter Von Ablöse Abdou Diallo 22 1. FSV Mainz 05 28 Mio. Euro Thomas Delaney 26 Werder Bremen 20 Mio. Euro Marius Wolf 23 Eintracht Frankfurt 5 Mio. Euro Eric Oelschlägel 22 Werder Bremen II ablösefrei Marwin Hitz 30 FC Augsburg ablösefrei Dzenis Burnic 20 VfB Stuttgart Rückkehr von Leihe Jacob Bruun Larsen 19 VfB Stuttgart Rückkehr von Leihe

Guerreiro zu Ex-BVB-Trainer Tuchel nach Paris?

Einem Bericht der Bild zufolge hat Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel konkretes Interesse an Raphael Guerreiro. Der Linksverteidiger könnte wohl für eine Ablöse in Höhe von rund 30 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechseln. Tuchel hatte den Portugiesen einst als "Trainerliebling" bezeichnet.

Sollte Guerreiro den BVB verlassen, wäre mit Marcel Schmelzer nur noch ein Linksverteidiger im Kader zu finden. Tutto Mercato Web berichtet von einem Interesse Dortmunds an Ex-Wolfsburg Ricardo Rodriguez vom AC Milan.