BVB-News und -Gerüchte: Hat Julian Weigl Wechsel zu PSG zugestimmt?

Folgt Julian Weigl seinem alten Mentor? Angeblich steht der Mittelfeldspieler vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Gleichzeitig könnte der umworbene Axel Witsel heute noch den Medizincheck absolvieren. Hier gibt es die aktuellsten News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB: Weigl-Zusage zu Wechsel zu PSG?

Laut Paris United soll Julian Weigl Paris Saint-Germain eine Zusage für einen Wechsel in dieser Transferperiode gegeben haben. Bereits seit längerer Zeit wird in französischen Medien über einen Transfer des Mittelfeldspielers spekuliert, der in Paris auf seinen ehemaligen Dortmunder Trainer Thomas Tuchel treffen würde.

Der BVB will angeblich aber erst einen Ersatz für das Mittelfeldzentrum präsentieren, bevor die Dortmunder einem Transfer zustimmen würden.

Die Statistiken von Julian Weigl bei Borussia Dortmund

Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 85 1 0 Champions League 14 1 0 Europa League 14 0 0 DFB-Pokal 9 0 0

© getty

Alex Witsel vor Medizincheck in Dortmund?

In Person von Axel Witsel scheint der Ersatz für Weigl bereits gefunden zu sein. Wie der französische Rundfunksender RTBF berichtet, soll der Belgier am Montag den Medizincheck in Dortmund absolvieren. Witsel steht aktuell noch bis Dezember 2019 in China bei Tianjin Quanjian unter Vertrag.

Für den 96-maligen Nationalspieler muss der BVB Medienberichten zu Folge eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro zahlen. Offiziell bestätigt haben das die Westfalen allerdings nicht. Sportdirektor Michael Zorc gab dem kicker nur dieses knappe Statement: "Wir machen uns Gedanken, wie wir den Kader optimal aufstellen und zu 100 Prozent durchstrukturieren."

© getty

Axel Witsel: Die Stationen seiner Karriere

Saison Verein Spiele Tore 2006 - 2011 Standard Lüttich 148 33 2011 - 2012 SL Benfica 31 1 2012 - 2017 Zenit St. Petersburg 122 16 seit 2017 Tianjin Quanjian 24 4

BVB: Geduld bei der Stürmersuche

Nach der Absage von Mario Mandzukic sind die Dortmunder weiter auf Stürmersuche, wollen das Problem aber zunächst intern mit Marco Reus und Maximilian Philipp lösen.

Zorc erklärte im kicker noch einmal, dass der BVB nur etwas machen wird, wenn der Verein davon "absolut überzeugt" ist. Als Vorteil könnte das länger geöffnete Transferfenster in der Bundesliga dienen, während in anderen Ligen wie England oder Italien die Märkte bereits früher schließen.