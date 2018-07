BVB: Andre Schürrle wechselt von Borussia Dortmund zum FC Fulham

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN UEFA Champions League Live Ajax -

Andre Schürrle wechselt von Borussia Dortmund zum FC Fulham. Der 27-Jährige wird für zwei Jahre an den Premier-League-Aufsteiger verliehen. Das bestätigte der FC Fulham am Mittwochabend via Pressemitteilung.

"Ich bin so glücklich hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten mit der Arbeit loszulegen. Fulham war der erste Klub, der Interesse an mir zeigte. Das habe ich sehr geschätzt und es war ein Grund, warum ich mich für Fulham entschied", wird Schürrle auf der offiziellen Klub-Homepage zitiert.

Schürrle gefalle vor allem der Spielstil der Cottagers: "Ich mag Ballbesitz, ich mag Attackieren und ich mache gerne Läufe in die Tiefe. Das könnte sehr gut passen." Er sei sich jedoch dessen bewusst, dass er um seinen Startplatz kämpfen muss.

Schürrle bestritt zwischen 2016 und 2018 52 Pflichtspiele für Borussia Dortmund. "Wir bedanken uns bei Andra für das bisherige Engagement und wünschen ihm alles erdenklich Gute für seine Zeit in London", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Schürrles Vertrag beim BVB läuft noch bis 2021. Er kam im Juli 2016 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg.