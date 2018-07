Bayer 04 Leverkusen - Transfers in der Sommerpause 2018: Paulinho, Weiser - Neuzugänge und Abgänge von Bayer

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN Club Friendlies Leicester -

Mit Weiser und Paulinho haben die Leverkusener bereits zwei teure Transfers in dieser Transferperiode getätigt. Hinzu kommen zwei ablösefreie Torhüter mit Lukas Hradecky und Thorsten Kirschbaum. SPOX gibt einen Überblick über die Zu- und Abgänge der Werkself.

Mit 55 Punkten erreichten die Leverkusener in der vergangenen Spielzeit Platz 5. Damit nehmen sie in der kommenden Saison in der Europa League teil. Im Halbfinale des DFB-Pokals scheiterte die Werkself an FC Bayern München.

Bayer 04 Leverkusen - Transfers: Die fixen Neuzugänge von Bayer 04

Spieler Ehemaliger Verein Ablöse Paulinho Vasco da Gama Rio de Janeiro 18,5 Millionen Euro Mitchell Weiser Hertha BSC 12 Millionen Euro Thorsten Kirschbaum 1. FC Nürnberg ablösefrei Lukas Hradecky Eintracht Frankfurt ablösefrei Aleksander Dragovic Leicester City Leih-Ende

Bayer 04 Leverkusen: Paulinho ist der teuerste Transfer der Werkself

Alter: 18

Position: Linksaußen

Vertrag bis: 30.06.2023

Paulinho gilt als eines der größten Offensiv-Talente Brasiliens. Bereits bis 16 Jahren debütierte er in der ersten brasilianischen Liga für Vasco da Gama. In der abgelaufenen Spielzeit kam er in 24 Spielen auf fünf Tore und drei Vorlagen, ein Armbruch im April verhinderte allerdings weitere Einsätze.

In der Offensive kann Paulinho so gut wie jede Position bekleiden, fühlt sich auf den Außen aber am wohlsten. Auch bei der U17-WM in Indien hatte er diese Position inne und hatte mit seinen drei Toren und zwei Assists großen Anteil daran, dass die Selecao den dritten Platz erreichte.

Bayer 04 Leverkusen: Mitchell Weiser kommt von Hertha BSC

Alter: 24

Position: Rechtsverteidiger

Vertrag bis: 30.06.2023

Obwohl kein wichtiger Außenbahnspieler den Verein verließ, verstärkte sich die Werkself in diesem Sommer mit zwei Akteuren für die Außenbahnen. Neben Paulinho kommt mit Mitchell Weiser ein gestandener Bundesliga-Spieler nach Leverkusen, der trotzdem noch Potenzial nach oben mitbringt. Eine Ausstiegsklausel über 12 Millionen Euro machte den Transfer möglich.

Weisers Stammposition ist die rechte Abwehrseite, allerdings kann er auf der Außenbahn auch offensiver eingesetzt werden.

Rudi Völler begründete die Transfers damit, dass der Kader besonders in der Breite verstärkt werden soll: "Um neben Bundesliga und DFB-Pokal die zusätzlichen Belastungen des internationalen Wettbewerbs zu stemmen und weiterhin erfolgreich zu sein, braucht es auf allen Positionen gleichwertige und hochklassige Alternativen."

© getty

Bayer 04 Leverkusen: Nach Abgang von Leno - Hradecky neuer Nummer eins

Alter: 28

Position: Tor

Vertrag bis: 30.06.2023

Nachdem bereits länger klar war, dass die Zukunft von Bernd Leno wohl nicht in Leverkusen liegen würde, begab sich Bayer-Sportdirektor Rudi Völler frühzeitig auf die Suche nach einem möglichen Ersatz. Mit Lukas Hradecky kommt nun nicht nur ein Ersatz, sondern auch ein frisch gebackener Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt.

Der Finne stand drei Jahre lang als Stammtorwart bei der Eintracht im Tor und sollte eigentlich schon im letzten Sommer den Verein in Richtung Benfica Lissabon verlassen. Durch den gescheiterten Wechsel bot sich in diesem Sommer jedoch für Bayer Leverkusen die Chance auf eine ablösefreie Verpflichtung. Durch die 25 Millionen Euro, die durch die Leno-Verkauf eingenommen wurden, dürfte Völler mit diesem Tausch durchaus zufrieden sein.

© getty

Bayer 04 Leverkusen - Abgänge: Diese Spieler verlassen Bayer 04

Spieler Neuer Verein Ablöse Bernd Leno FC Arsenal London 25 Millionen Euro Niklas Lomb SV Sandhausen Leihe Stefan Kießling Karriereende - Marlon Frey Vereinslos - Vladlen Yurchenko Vereinslos -

Viele Abgänge hatte Bayer 04 Leverkusen bisher nicht zu beklagen. Einzig der Transfer von Bernd Leno könnte als schwerwiegend eingestuft werden, allerdings haben die Leverkusener mit der Verpflichtung von Hradecky einen adäquaten Ersatz auf der Torwartposition gefunden.