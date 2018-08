Axel-Witsel-Wechsel zum BVB: Ablöse, Gehalt, Vertrag zum Transfer zu Borussia Dortmund

Nachdem nun einige Modalitäten geklärt wurden und der chinesische Klub Tianjin Quanjian die Ausstiegsklausel akzeptierte, macht der BVB den Transfer von Axel Witsel in den kommenden Tagen perfekt. Das bestätigte der BVB am Montag in einer Pressemitteilung. Wie hoch wird die Ablösesumme ausfallen? Wie sieht sein Gehalt aus? Wieso stockte der Deal zwischenzeitlich? SPOX gibt euch alle relevanten Informationen zu dem Transfer.

Die Verpflichtung des Mittelfeldspielers ist noch nicht perfekt. Am Montag, den 6. August, reiste Witsel zum Trainingslager des BVB in die Schweiz. Der Transfer soll in den nächsten Tagen noch formal über das "FIFA TMS" abgewickelt werden.

Die Ablösesumme: Wie teuer ist Axel Witsel für den BVB?

Axel Witsel wechselt wohl für rund 20 Millionen Euro zum BVB. Der Belgier hatte bei seinem alten Verein Tianjin Quanjian eine Ausstiegsklausel in dieser Höhe. Laut der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad bestritten die Chinesen zuletzt aber die Gültigkeit dieser Klausel. Der BVB gab aber nun bekannt, dass Witsel von der in seinem Arbeitsvertrag verankerten Ausstiegsklausel fristgerecht Gebrauch gemacht hat. Wie hoch diese genau ist, gab der Verein nicht bekannt.

Axel Witsels Gehalt beim BVB: So viel verdient der Belgier in Dortmund

Laut der Het Nieuwsblad verdient Witsel in Dortmund wohl zwischen zehn und zwölf Millionen Euro pro Jahr. Dabei muss der Spieler deutliche Gehaltseinbußen im Vergleich zu seinem Vertrag in China hinnehmen. Dort kassierte er 18 Millionen Euro netto pro Saison. Diese Summe wäre für den BVB aber unter keinen Umständen stemmbar.

Axel Witsel einigt sich mit dem BVB auf Vierjahresvertrag

Der Belgier hat sich mit Borussia Dortmund auf eine Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2022 geeinigt. Ob Witsel eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben wird, ist nicht bekannt. In den kommenden Tagen wird Witsel sein neues Arbeitspapier unterzeichnen.

"Nach der WM war es mein Ziel, aus China zurück nach Europa zu wechseln", wird Axel Witsel in der PM zitiert.

Witsel weiter: "Ich bin total happy und auch stolz, bald für den BVB spielen zu dürfen. Nach unserem ersten Gespräch musste ich nicht mehr lange überlegen, denn Borussia Dortmund ist für mich einer der besten Klubs auf dem Kontinent. Ganz ehrlich: Ich kann es gar nicht erwarten, vor 81.000 Menschen aufzulaufen."

Axel Witsel: Wieso verzögerte sich der Wechsel zum BVB so lange?

Dortmund beschäftigte sich wohl schon länger mit dem Belgier, es gab vor der Verpflichtung aber noch diverse Probleme zu beseitigen. Zum einen bestritt Witsels alter Verein Tianjin Quanjian die Gültigkeit der festgeschriebenen Ablösesumme. So musste der BVB erst noch mit dem Verein über die Modalitäten verhandeln.

Auch Witsel musste dem Vernehmen nach erst überzeugt werden. So wollte er keine großen Abstriche bei seinem Gehalt machen. Auch hier musste der BVB lange verhandeln. Zudem hatte Witsel noch Angebote von anderen europäischen Topklubs, vor allem Paris Saint-Germain soll großes Interesse gehabt haben.

Der belgische Fernsehsender RTBF hatte zuvor berichtet, dass Witsel bereits am Montag, 30. Juli, den Medizincheck in Dortmund absolvieren und den Vertrag unterschreiben sollte. Aufgrund der andauernden Verhandlungen zögerte sich der Deal noch hinaus.

Wann wäre Axel Witsel ablösefrei gewesen: Vertragslaufzeit bei Tianjin Quanjian

Axel Witsels Vertrag in China lief noch bis Ende 2019, da eine Saison in Chinese Super League einem Kalenderjahr entspricht. Somit hätte Dortmund den Belgier erst in eineinhalb Jahren ablösefrei fest verpflichten können.

Warum geht Axel Witsel zum BVB? Die Gründe für Borussia Dortmund

Nach viereinhalb Jahren in Russland bei Zenit Sankt-Petersburg und eineinhalb Jahren in China möchte Witsel wieder näher an seiner Heimat leben. In Dortmund wohnt er nur zwei Stunden von seiner Heimatstadt Lüttich entfernt.

Darüber hinaus wollte sich der Belgier nach der starken Weltmeisterschaft wohl auch auf Klubebene auf Topniveau beweisen. Bisher spielte Witsel noch nie in der der fünf größten europäischen Ligen.

Bereits mehrmals stand er vor einem Wechsel zu europäischen Topklubs, allerdings kam es nie zu einem tatsächlichen Wechsel.

Axel Witsel als Transferziel: Warum wollte der BVB den Belgier?

Der BVB hat lange Zeit einen echten Anführer im Mittelfeld gesucht, der mit einer körperbetonten und aggressiven Spielweise vorangeht und die kreativen Spieler auf der Sechs absichert. Dieser fehlte seit dem Abgang von Sven Bender im Kader.

Das gab Sportdirektor Michael Zorc bei der Bekanntgabe des Wechsels zu: "Wir sind seit vielen Monaten stark daran interessiert gewesen, Axel Witsel zu verpflichten und sehr froh, dass er sich für Borussia Dortmund entschieden hat. Axel ist ein Spieler mit großer internationaler Erfahrung, der alle Fähigkeiten mitbringt, um das zentrale BVB-Mittelfeld zu prägen: taktisches Verständnis, Zweikampfstärke, Tempo, Kreativität und Mentalität."

Witsel hat spätestens bei der Weltmeisterschaft in Russland gezeigt, dass er diese Rolle auch auf hohem Niveau ausfüllen kann. Beim WM-Dritten Belgien war er unumstrittener Stammspieler.

Axel Witsel: Die Leistungsdaten bei seinen bisherigen Vereinen