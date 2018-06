Van der Vaart: HSV-Wiederaufstieg? "Müssen viele Puzzleteile passen"

Being Mario Götze Sa 19:00 Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Boxing Sa 09.06. Tyson Fury: Die Rückkehr des Klitschko-Bezwingers Segunda División Saragossa -

Numancia Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien Serie B Palermo -

Venedig Segunda División Gijon -

Valladolid Serie B Frosinone -

Cittadella World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights)

Mit Schrecken hat Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart den Abstieg der Hamburger in die 2. Liga aus der Ferne verfolgt - und auch mit Blick auf die Zukunft mahnt der Mittelfeldmann. Van der Vaart sieht im Profi-Unterhaus alles andere als einen Selbstläufer für die Hanseaten, gleichzeitig ist er bereit, dem Klub womöglich schon bald zu helfen.

Zwar hoffe er sehr, dass der HSV die direkte Rückkehr in die Bundesliga schafft, "doch die raue Zweitliga-Luft ist nicht ohne", stellte der Niederländer im Gespräch mit der Bild klar.

"Es müssen schon viele Puzzleteile zusammenpassen, damit es klappt. Ich finde, dass mittlerweile die Schlüsselpositionen im operativen Bereich top besetzt sind. Nur am Kader muss gearbeitet werden."

Konkret führte van der Vaart weiter aus: "Es fehlen meiner Meinung nach noch Typen im Team, die ganz genau wissen, wie es ist, wenn man in Sandhausen, Heidenheim oder Aue ranmuss. Und wenn man zudem in so gut wie allen Spielen der Favorit ist."

HSV: Van der Vaart will "natürlich" helfen

Komplett habe er den Abstieg seines Ex-Teams bisher "natürlich noch nicht" verdaut, vielmehr hatte er "lange Zeit eine große Leere in mir, konnte nicht glauben, dass dieser großartige Verein bald in der 2. Liga spielen wird. Aber leider ist das Realität."

Daher sei er auch weiterhin bereit, dem HSV zu helfen: "Natürlich. Ich trage den Verein tief in meinem Herzen, habe ihm viel zu verdanken. Klar würde ich gern nach meiner aktiven Karriere etwas zurückgeben."

Vorerst allerdings muss Hamburg noch warten, denn der 35-Jährige, dessen Vertrag in Midtjylland ausläuft, will die Schuhe noch nicht an den Nagel hängen: "Der Nagel muss noch warten. Ich habe noch eine Saison im Tank, möchte gern weiterspielen. Ich bin noch superheiß auf die Kugel. Wo ich kicken werde, ist aber noch nicht klar."