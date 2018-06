Tayfun Korkut verlängert Vertrag als Trainer beim VfB Stuttgart bis 2020

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Friendlies Live Österreich -

Tayfun Korkut hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart bis 2020 verlängert. Auch Korkuts Trainerteam um die Assistenten Ilija Aracic und Steven Cherundolo bleibt den Schwaben ein zusätzliches Jahr erhalten.

Das verkündete der VfB am Sonntag auf seiner Mitgliederversammlung.

"Wir haben einen Top-Trainerstab mit Tayfun Korkut an der Spitze und sind sehr froh, die Verträge mit ihm und den beiden Co-Trainern vorzeitig bis 2020 zu verlängern", so Sportvorstand Michael Reschke.

Korkut übernahm die Stuttgarter nach dem Aus von Vorgänger Hannes Wolf Ende Januar. Unter dem Coach verbesserte sichder VfB von Platz 14 auf sieben.

VfB verlängert auch mit zwei Vorständen

"Der sportliche Erfolg in den vergangenen Monaten war außergewöhnlich, aber ebenso wichtig für uns ist die Professionalität, mit der sich die drei in den Klub einbringen, und die Harmonie und die Erfolgsbesessenheit," so Reschke.

Korkut, dessen Vertrag ursprünglich bis 2019 lief, schaut "mit großer Motivation auf die künftigen Aufgaben". Zudem dehnte der VfB die Verträge der beiden Vorstände Stefan Heim (Finanzen) und Jochen Röttgermann (Markting) vorzeitig bis 2023 aus.