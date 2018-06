Olivier Giroud erklärt geplatzten BVB-Wechsel - und bekundet Interesse für die Zukunft

Being Mario Götze Sa 09.06. Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden NBA Sa 09.06. Gibt's den Sweep? Warriors vs. Cavs: Die Entscheidung Friendlies Schweiz -

Olivier Giroud hat erklärt, warum sein Transfer zu Borussia Dortmund in der Winterpause scheiterte. Statt zum BVB wechselte der französische Stürmer damals vom FC Arsenal zum FC Chelsea.

"Der BVB wollte mich für sechs Monate ausleihen, aber das wollte ich nicht. Mein Vertrag bei Arsenal lief nur bis zum Sommer, also hätte ich die Entscheidung über meine Zukunft nur hinausgezögert", sagte Giroud gegenüber Sky.

Dortmund lieh als Nachfolger für den zu Arsenal abgewanderten Pierre-Emerick Aubameyang unterdessen Michy Batshuayi von Chelsea aus.

Olivier Giroud: Warum nicht in Zukunft BVB?

Dort unterschrieb Giroud letztlich einen Vertrag bis Sommer 2019. "Das war einfach attraktiver für mich und meine Familie, so konnten wir in London bleiben", erklärte Giroud. In bisher 18 Spielen für Chelsea erzielte er fünf Treffer und bereitete drei weitere vor.

Gänzlich abgehakt hat Giroud einen Transfer nach Dortmund trotz seiner bereits 31 Jahre noch nicht: "Der BVB ist ein spannendes Team und die Bundesliga ist auch interessant. Warum nicht in der Zukunft?"

Olivier Giroud: Leistungsdaten bei Chelsea