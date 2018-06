Leipzig-Star Emil Forsberg: "Ich fühle mich bereit für den nächsten großen Schritt."

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Dänemark -

Schwedens Emil Forsberg hat die Gerüchte um einen möglichen Abschied von RB Leipzig erneut befeuert. Im Interview mit der schwedischen Website fotbollskanalen.se liebäugelt Forsberg offen mit einem Wechsel.

"Ich fühle mich bereit für den nächsten großen Schritt", offenbart der Offensivmann seine Zukunftspläne gegenüber der Internetplattform.

"Das wird sehr interessant. Ich stehe im Dialog mit RB und hatte immer einen guten Austausch mit dem Verein. Ich habe den Traum, für die stärksten Klubs der Welt zu spielen", so Forsberg weiter.

Laut Informationen der Bild sollen die Chancen auf einen Verbleib des Schwedens in Leipzig deutlich besser sein, sofern Sportdirektor Ralf Rangnick zur kommenden Saison auch den Trainerposten bei RB bekleidet.

Schon in den vergangenen beiden Transferperioden hielten sich immer wieder Gerüchte, nach denen unter anderem der AC Mailand und der FC Arsenal Interesse am Spielmacher bekundeten.

Auch der FC Bayern wurde immer wieder mit Forsberg in Verbindung gebracht. Aktuell weilt Forsberg mit der schwedischen Nationalmannschaft bei der WM in Russland und trifft am Samstag auf die DFB-Elf.

Emil Forsbergs Statisitik in der vergangenen Saison