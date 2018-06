Schalke-News und -Gerüchte - Eintracht Frankfurts Mascarell wurde S04 angeboten

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Frosinone Friendlies Norwegen -

Panama Segunda División Numancia -

Saragossa Serie B Venedig -

Palermo Segunda División Valladolid -

Gijon Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Segunda División Saragossa -

Numancia Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien Serie B Palermo -

Venedig Segunda División Gijon -

Valladolid Serie B Frosinone -

Cittadella World Cup Russland -

Saudi Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights)

Dem FC Schalke 04 ist der Noch-Frankfurter Omar Mascarell angeboten worden, ein Transfer ist dennoch unwahrscheinlich. Außerdem äußerte sich Guido Burgstaller zu Schalkes Rolle in der neuen Saison. Hier gibt's die neuesten News und Gerüchte zu S04.

Schalke-News: Mascarell wurde S04 angeboten

Bereits in den vergangenen Tagen ist Omar Mascarell mit Schalke 04 in Verbindung gebracht worden. Schalkes Manager Christian Heidel bestätigte nun, dass Mascarell tatsächlich ein Thema bei Königsblau ist: "Ja, er wurde uns ebenfalls angeboten", sagte Heidel zur Bild.

Heidel weiter: "Omar ist ein Topspieler, er kombiniert das Spielerische mit dem Kämpferischen. Doch angesichts der Ablöse-Dimension kann ich mir Mascarell zu Schalke - Stand heute - nicht vorstellen."

Mascarell wechselte 2016 von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt, allerdings hat sich der Champions-League-Sieger eine Rückkaufoption gesichert. Diese will Real der Marca zufolge noch im Sommer ziehen, um Mascarell anschließend weiterzuverkaufen. Dem Bericht der Bild zufolge fordert Real mindestens 15 Millionen Euro.

© getty

Burgstaller: Schalke nicht erster Bayern-Jäger

Guido Burgstaller hatte mit seinen elf Bundesligatoren großen Anteil an der Vizemeisterschaft der Königsblauen. Trotzdem sieht Burgstaller Schalke nicht in der Position, den FC Bayern in der neuen Saison herauszufordern: "Uns als erste Bayern-Jäger zu sehen ist völlig übertrieben", sagte der 29-Jährige gegenüber der Sport Bild.

Gleichzeitig stellte er aber auch klar: "Vielleicht gibt es irgendwann mal wieder eine Schwächephase der Bayern. Dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn auch wir nicht weit weg wären."

© getty

Schalke-Stürmer Burgstaller in der Saison 2017/18

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 32 11 5 DFB-Pokal 5 2 1

Schalke muss Leistungsträger ersetzen

Im Sommer verliert der FC Schalke 04 neben Leon Goretzka (FC Bayern München) auch Max Meyer (Ziel unklar). Christian Heidel und Co. waren bereits fleißig und haben mehrere Neuzugänge an Land gezogen.

Schalkes neu verpflichtete Spieler für die Saison 2018/19:

Spieler Ehemaliger Verein Ablöse Suar Serdar Mainz 05 11 Millionen Euro Salif Sane Hannover 96 7 Millionen Euro Steven Skrzybski Union Berlin 3,5 Millionen Euro Mark Uth TSG Hoffenheim ablösefrei

*Leih-Enden werden nicht berücksichtigt.