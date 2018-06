FC Schalke 04-News und Gerüchte: Brand verursacht großen finanziellen Schaden

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Frankreich -

Die Profis des FC Schalke 04 müssen für ungewisse Zeit in eine andere Kabine ausweichen. Außerdem: Die S04-Fans demonstrieren gemeinsam mit den BVB-Fans und Knäbel will den nächsten Sane finden. Hier gibt es die aktuellsten News und Gerüchte rund um Schalke 04.

Schalke-Profis müssen in andere Kabine ausweichen

Ein Brand im Kabinentrakt des FC Schalke 04 hat erheblichen Schaden angerichtet. Einem Bericht von Reviersport zufolge kommen auf die Versicherung des Klubs rund eine halbe Millionen Euro Instandsetzungskosten zu. Derweil müssen die Profis der Königsblauen auf Container ausweichen.

Rund sechs Wochen lang wird der betroffene Bereich laut Sportdirektor Axel Schuster nicht benutzbar sein. Beim Trainingsauftakt am Sonntag werden sich die Profis aus Gelsenkirchen in den Räumen der Knappenschmiede umziehen, ehe die Container aufgebaut werden. Diese bieten ohnehin keinen vergleichbaren Komfort.

Für das Feuer war mit großer Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt in der Sauna verantwortlich. Schuster stellte Glück im Unglück fest: "Wenn es gebrannt hat, hat man nie Glück, aber es hätte noch schlimmer kommen können." Zumindest wird die Vorbereitung von Trainer Domenico Tedesco nur marginal behindert.

© getty

FC Schalke 04: Fixe Transfers

Spieler Von Ablöse Suat Serdar 1. FSV Mainz 05 11 Mio. Euro Omar Mascarell Eintracht Frankfurt / Real Madrid 10 Mio. Euro Salif Sane Hannover 96 7 Mio. Euro Steven Skrzybski Union Berlin 3.5 Mio Euro Mark Uth TSG 1899 Hoffenheim ablösefrei Donis Avdijaj Roda Kerkrade Leih-Ende Benedikt Höwedes Juventus Leih-Ende Luke Hemmerich VfL Bochum Leih-Ende Coke UD Levante Leih-Ende Haji Wright SV Sandhausen Leih-Ende Johannes Geis FC Sevilla Leih-Ende

Schalke-Direktor Knäbel will nächsten Sane finden

Während sich die Profis bereits weiträumig von auswärts verstärkt haben, hat der FC Schalke 04 sein Konzept für die Jugendarbeit präsentiert. Peter Knäbel hat in seiner Funktion als Technischer Direktor einen neuen Entwicklungsplan entworfen.

Das Ziel sei es, Spieler wie Thilo Kehrer oder Leroy Sane zu finden, die den Sprung aus der Umgebung von Gelsenkirchen bis zu den Schalke-Profis schaffen. "Gelsenkirchen und Umgebung ist ein wahnsinnig schöner Talentpool. Ich sage gar nicht, dass da nicht wieder solche Spieler dabei sind", erklärte Knäbel.

Das Scouting soll dementsprechend besonders im Fokus stehen. Schalke will noch früher Talente erkennen und in die Knappenschmiede lotsen - auch "über die regionalen Grenzen" hinaus. Als Argument in etwaigen Anwerbungsgesprächen soll das neue Trainingsgelände dienen: "Die Bagger baggern nicht nur für unsere Profis, sondern noch mehr für die Jugend."

© getty

Schalke und BVB: Fans demonstrieren gemeinsam

Die Rivalität zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund wird am 7. Juli ausgesetzt. Die Fans beider Lager demonstrieren ab 13 Uhr am DGB-Haus in Düsseldorf gegen das geplante Polizeigesetz von Nordrhein-Westfalen.

Die Repressionsfonds Nordkurve hat ihr Unterstützung ebenso angekündigt wie die Fanhilfe Dortmund. Die Anreise beider Fanlager wird allerdings getrennt mit rund 45 Minuten Zeitabstand stattfinden. Inzwischen ist bereits ein ausführliches Statement gegen den Gesetzentwurf herausgegeben worden.

"Betroffen von diesen massiven Eingriffen in die Grundrechte sind potentiell alle Menschen in NRW. Wir Fußballfans, die bereits ein besonderes Ziel polizeilicher Eingriffe sind, wird es aber mit Sicherheit als Erstes treffen", heißt es dort. In Düsseldorf könnte es einen Tag lang Königsblau-Schwarz-Gelb sein.