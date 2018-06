Der BVB-Sommerfahrplan: USA-Reise, Trainingslager, Testspiele

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Segunda División Live Numancia -

Borussia Dortmund hat bis zum ersten Bundesligaspieltag am 24. August ein straffes Vorbereitungsprogramm geplant. SPOX gibt euch alle Informationen zum Sommerfahrplan des BVB.

Mit Lucien Favre haben die Schwarz-Gelben einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Der Schweizer wird bis zum Saisonstart wohl noch einige Änderungen am Kader vornehmen.

Der BVB-Sommerfahrplan: USA-Reise Ende Juli

Bereits Ende Mai gastierte der BVB zur Eröffnung des Banc-of-California-Stadions beim Los Angeles Football Club und spielte 1:1. Vom 18. Bis 26. Juli kehrt Borussia Dortmund für sein Testspiel- und PR-Programm an der Ostküste in die USA zurück.

Beim International Champions Cup stehen drei Spiele gegen die internationalen Topmannschaften ManCity, Liverpool und Benfica Lissabon in Chicago, Charlotte und Pittsburgh an. Im Jahr 2019 soll es dann wie im vergangenen Jahr wieder für eine PR-Tour nach Asien gehen.

Das Trainingslager des BVB im August

Ab Anfang August geht es für die Mannschaft des BVB in die Schweiz. Das Trainingslager wird in Bad Ragaz stattfinden, eine genaue Terminierung hat der Klub noch nicht bekanntgegeben. Bereits in den vergangenen Jahren bereitete sich der Klub an diesem Ort auf die Saison vor.

© getty

BVB: Die Testspiele der Vorbereitung

Bisher stehen vor dem Saisonstart vier Testspiele für den BVB fest: Am 13 Juli geht es für das Team in der österreichischen Hauptstadt gegen den FK Austria Wien. Die anderen drei Spiele finden im Rahmen der USA-Tour statt. Beim International Champions Cup treffen die Dortmunder auf Manchester City, den FC Liverpool und Benfica Lissabon.

Datum Gegner Ort 13.07.2018 FK Austria Wien Wien 20.07.2018 Manchester Cíty Chicago 22.07.2018 FC Liverpool Charlotte 25.07.2018 Benfica Lissabon Pittsburgh

Saisonauftakt beim BVB: Die ersten Pflichtspiele

Ab dem 17. August wird es für das Team von Lucien Favre ernst. Vom 17.-20.08 findet die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals statt, der Gegner wird am 08. Juni ausgelost. Eine Woche später geht dann die Bundesliga in die neue Saison. Auf wen der BVB am ersten Spieltag trifft, steht am 29. Juni fest