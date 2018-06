BVB-Transfer endlich fix: Abdou Diallo kommt von Mainz 05

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Australien -

Borussia Dortmund hat den Transfer von Abdou Diallo unter Dach und Fach gebracht. Der 22-jährige Verteidiger wechselt von Mainz 05 zum BVB und hat dort einen bis 30. Juni 2023 datierten Fünfjahresvertrag unterschrieben.

"Abdou Diallo bringt sehr vieles von dem mit, was wir von einem Zugang erwarten", teilte BVB-Sportdirektor Michael Zorc in der offiziellen Mitteilung am Dienstagnachmittag mit.

Zorc weiter: "Er ist ein moderner, spielstarker und dazu sehr intelligenter Innenverteidiger. Er kann aber auch außen verteidigen oder im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen. Die Kombination aus seinem großen Potenzial und seiner Vielseitigkeit hat Abdou für uns so interessant gemacht."

BVB: Ablöse von 25 Millionen Euro im Gespräch

Diallo war erst vorigen Sommer von der AS Monaco nach Mainz gewechselt und hat für den FSV in der abgelaufenen Bundesligasaison 27 Spiele absolviert, dabei erzielte er zwei Tore. In Mainz besaß Diallo noch einen Vertrag bis 2022. Als Ablösesumme war zuletzt eine Summe um 25 Millionen Euro im Gespräch.

"Nachdem ich die Bundesliga in Mainz kennengelernt habe, freue ich mich auf die Herausforderung, mich künftig bei einem so großen Verein wie Borussia Dortmund beweisen zu dürfen", sagt Abdou Diallo. "Gemeinsam mit meinen Teamkollegen will ich das in mich gesetzte Vertrauen rechtfertigen und meinen Teil dazu beitragen, dass der BVB in allen Wettbewerben seine Ziele erreicht. Jetzt kann ich es kaum erwarten, unter Lucien Favre in die Vorbereitung auf die neue Saison einzusteigen."

Leistungsdaten von Abdou Diallo 2017/18