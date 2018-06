BVB - News und Gerüchte: Megadeal mit Pulisic? Diallo endlich fix?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup England -

Christian Pulisic gegen Alvaro Morata? Von diesem spektakulären Plan des FC Chelsea berichtet eine englische Zeitung. Nach der französischen L'Equipe ist im Fall Abdou Diallo alles geklärt. Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB-Juwel Christian Pulisic für Alvaro Morata nach London?

Die nicht immer ultraseriöse Daily Mail will erfahren haben, dass sich der FC Chelsea durchaus vorstellen könne, dem BVB Alvaro Morata und Cash für Flügelflitzer Christian Pulisic anzubieten. Der Vertrag des 19-jährigen US-Amerikaners in Dortmund läuft noch bis Sommer 2020. Eine mögliche Ablösesumme setzt die Mail bei knapp 70 Millionen Euro an. Morata sei an der Stamford Bridge nach einer überschaubaren ersten Saison in Ungnade gefallen und nach der Verpflichtung von Olivier Giroud vermeintlich abkömmlich. Priorität habe deshalb ein schneller, dribbelstarker Allrounder, zumal die Blues angeblich fürchten, Eden Hazard und/oder Willian könnten den Klub Richtung Real Madrid respektive Manchester United verlassen.

Christian Pulisics Stats beim BVB

Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 70 9 14 DFB-Pokal 5 1 2 Champions League 15 1 3 Europa League 6 0 1

Wechsel von Abdou Diallo zum BVB endlich perfekt?

Laut der L'Equipe ist das Tauziehen um Innenverteidiger Abdou Diallo vom Tisch. Der hochbegabte 22-jährige Franzose schwankte zuletzt zwischen den Optionen Olympique Lyon und Borussia Dortmund, jetzt soll er sich für den BVB entschieden haben. Fraglich ist wohl noch die Ablösesumme: Die von Mainz geforderten 25 Millionen Euro plus X wollte Dortmund eigentlich nicht bezahlen, doch offenbar hat man sich auch in dieser Hinsicht geeinigt. Diallo soll beim BVB Nachfolger von Sokratis werden, der sich dem FC Arsenal angeschlossen hat.

Marco Reus sogar besser als "Wunderschütze" Toni Kroos

Das Sensationstor von Toni Kroos gegen Schweden ist noch keine 24 Stunden alt, da ranken sich schon die ersten Legenden darum. Kein Wunder, denn Kroos' brillante Schusstechnik in Kombination mit Nerven aus Stahl sind seit Samstag Teil der deutschen WM-Geschichte. Noch besser als Kroos hat SPOX aber Marco Reus gefallen, der in seinem ersten WM-Spiel von Beginn an bester deutscher Spieler war und mit seinem Tor zum 1:1 das Wunder in der Nachspielzeit überhaupt erst möglich machte.