BVB - News und Gerüchte: Ben Arfa erneut im Gespräch - Castro in Stuttgart

Der BVB wird mit PSG-Star Hatem Ben Arfa in Verbindung gebracht. Gonzalo Castro wurde in Stuttgart gesichtet. Erik Durm wird derweil wohl nicht nach Huddersfield wechseln.

Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB-Gerücht: Ben Arfa nach Dortmund?

Laut Radio Montecarlo ist der BVB an Hatem Ben Arfa von Paris Saint-Germain interessiert. Bereits Anfang Juni berichtete L'Equipe, dass der trickreiche Franzose auf der Wunschliste von Neu-Trainer Lucien Favre steht.

Ben Arfa wäre nach einer schwierigen Zeit bei PSG ablösefrei. Der 31-Jährige hatte sich mit Trainer Unai Emery zerstritten, weshalb sein Vertrag nicht verlängert worden war. Allerdings kam Ben Arfa in der vergangenen Saison nicht zum Einsatz. Er wäre bei einem Wechsel zum BVB also seit rund einem Jahr ohne Spielpraxis.

Dem Bericht zufolge würde Ben Arfa für drei Jahre in Dortmund unterschreiben, sollte sich der BVB gegen die Konkurrenz aus Sevilla, Lyon und der Türkei durchsetzen.

Ben Arfas Karrierestationen in der Übersicht

Verein von bis Einsätze Tore Ablösesumme Olympique Lyon 2004 2008 90 12 aus der eigenen Jugend Olympique Marseille 2008 2010 91 15 12 Millionen Euro Newcastle United 2010 2014 86 14 8,5 Millionen Euro (inklusive Leihgebühr) Hull City 2014 2015 9 - Leihe OGC Nizza 2015 2016 37 18 ablösefrei Paris Saint-Germain 2016 2018 32 4 ablösefrei

Castro-Wechsel vom BVB zum VfB steht bevor

Die Gerüchte um seinen Wechsel von Gonzalo Castro zum VfB Stuttgart scheinen sich zu bewahrheiten. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund wurde am späten Donnerstagabend an einem Stuttgarter Bahnhof gesichtet. Die Bild berichtet, dass Castro rund fünf Millionen Euro Ablöse kosten wird und am Freitag nur noch der obligatorische Leistungscheck aussteht.

Der 31-Jährige war in der vergangenen Saison vermehrt in der Kritik gestanden und kam immer seltener zum Einsatz. Da das BVB-Mittelfeld mit Thomas Delaney aufgestockt wurde, erhöhte sich die Konkurrenz abermals.

Gonzalo Castros Leistungsdaten beim BVB

Saison Spiele Tore Assists 2017/18 28 1 3 2016/17 42 4 8 2015/16 41 7 11

© getty

Transfer von BVB-Verteidiger Durm gescheitert?

HITC Sports berichtet, dass der Transfer von Erik Durm zu Huddersfield Town wohl gescheitert ist. Demzufolge konnten sich die Engländer mit Durm nicht auf einen Vertrag einigen. Borussia Dortmund und Huddersfield sollen über die Bedingungen für einen Transfer Einigkeit erzielt haben. Durm sei ausgesprochener Wunschspieler des deutschen Trainers David Wagner gewesen.

Durm gilt nach einer Saison ohne Einsatz für die BVB-Profis als einer der ersten Spieler, die den Verein bei einem passenden Angebot verlassen dürfen. Sein Vertrag ist bis 2019 datiert.

Erik Durm beim BVB: Die Leistungsdaten im Überblick

Saison Spiele Tore Assists 2017/2018 - - - 2016/2017 20 - 3 2015/2016 20 1 1 2014/2015 28 1 2 2013/2014 29 - 5

Ex-BVB-Trainer Bosz über Wechsel-Theater in Dortmund

Ex-BVB-Trainer Peter Bosz hat sich rund ein Jahr nach Amtsantritt bei der Borussia zu Wort gemeldet. Der Niederländer sprach bei Voetbal Inside über die Vorgänge in Dortmund. Besonders sind ihm das Verhalten von Ousmane Dembele und Pierre-Emerick Aubameyang im Gedächtnis geblieben.

"Ab einem bestimmten Zeitpunkt passierten dort Dinge, die ich als Trainer nicht akzeptieren kann", erinnerte sich Bosz an die Streiks der beiden wechselwilligen Profis.