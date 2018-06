BVB - News und Gerüchte: Michael Zorc bestätigt Interesse an Abdou Diallo

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Dänemark -

BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigt erstmals das Interesse am Mainzer Abdou Diallo. Sturm-Talent Janni Serra verlässt den Verein und Raphael Guerreiro soll zu alter Form zurückfinden. Hier findet ihr alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB-Sportdirektor Zorc bestätigt Diallo-Interesse

Schon länger wurde über das Interesse des BVB am Mainzer Innenverteidiger Abdou Diallo spekuliert, eine offizielle Stellungnahme des Vereins blieb bislang allerdings aus. Nun hat sich jedoch Sportdirektor Michael Zorc erstmals zum Franzosen geäußert. "Dass ich Diallo interessant finde, ist kein Geheimnis", sagte er dem kicker.

Das Gerücht, dass sich Diallo am Dienstag in Dortmund aufgehalten haben soll, dementierte Zorc. Lediglich die Beratergruppe des Franzosen stattete Zorc einen Besuch ab. Aufgrund des bis 2022 laufenden Vertrags von Diallo haben die Mainzer allerdings alle Karten in der Hand. Spekuliert wird über eine geforderte Ablösesumme von mindestens 25 Millionen Euro.

Leistungsdaten von Abdou Diallo 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Torvorlagen Eingesetzte Minuten 1. Bundesliga 27 2 1 2416 DFB-Pokal 3 1 - 270 Insgesamt 17/18 30 3 1 2686

BVB: Janni Serra wechselt zu Holstein Kiel

Nachwuchsstürmer Janni Serra wird in der kommenden Saison nicht für Borussia Dortmund auflaufen. Der 20-Jährige wechselt zu Zweitligist Holstein Kiel und erhält bei den Störchen einen Dreijahresvertrag. In der vergangenen Saison war der U21-Nationalspieler an den VfL Bochum ausgeliehen, kam dort auf zwölf Einsätze.

BVB: Guerreiro soll nächste Saison wieder durchstarten

Linksverteidiger Raphael Guerreiro hat keine glückliche Saison hinter sich. In einer von Verletzungen geplagten Spielzeit kam der Portugiese auf lediglich neun Einsätze in der Bundesliga. Bei der WM spielt Guerreiro allerdings wieder stark auf, was auch Sportdirektor Michael Zorc Mut macht. Gegenüber der BILD sagte er: "Raphael hatte keine glückliche Saison. Wir sind aber froh, dass er jetzt verletzungsfrei ist - und hoffentlich wieder zu seiner alten Form findet."

© getty

Ein Verkauf des 24-Jährigen steht nach BILD-Informationen nicht zur Debatte, auch wenn Real Madrid auf der Suche nach einem Backup für Marcelo angeblich beim BVB angeklopft hat. Auch Thomas Tuchel würde angeblich seinen ehemaligen Schützling gerne nach Paris lotsen.