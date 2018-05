VfB Stuttgart verpflichtet Rechtsverteidiger-Talent Pablo Maffeo von Manchester City

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Allsvenskan Malmö -

Dalkurd

Der VfB Stuttgart hat den teuersten Transfer seiner Vereinsgeschichte getätigt: Rechtsverteidiger Pablo Maffeo kommt zur neuen Saison von Manchester City. Er erhält in Stuttgart einen Vertrag bis 2023.

"Für Pablo Maffeo gab es sehr viele Anfragen aus England und Spanien, dennoch hat er sich für den VfB entschieden. Pablo ist ein Spieler mit einem großen Herzen und einer enormen Wucht, der als Außenverteidiger eine große Zukunft vor sich hat", kommentierte Sportvorstand Michael Reschke die Verpflichtung.

Laut der Sport Bild beträgt die Ablösesumme für den 20-jährigen Rechtsverteidiger neun Millionen Euro. Damit wäre er der teuerste Neuzugang der Stuttgarter Vereinsgeschichte.

Möglich wurde der Transfer durch die guten Beziehungen von Reschke zu City-Trainer Pep Guardiola. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern.

In der aktuellen Saison war Maffeo von City an den FC Girona ausgeliehen, wo er bisher 32 Spiele in der Primera Divsion absolvierte.